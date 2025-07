Extremadura se juega su futuro verde

Imagen del incendio forestal en Valdecaballeros. / Carlos Gil

Los peores pronósticos amenazan con cumplirse. Una primavera lluviosa que dejó un récord en las reservas de agua, la proliferación de vegetación y las altas temperaturas de un mayo sin precedentes por lo tórrido de sus valores medios, obligaron a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a adelantar al 15 de ese mismo mes la temporada de alta peligrosidad en cuanto a incendios. En lo que va de año casi se ha alcanzado el mismo número de fuegos declarados en todo 2024, pero la superficie afectada se ha multiplicado por diez. Todas las alertas parecen pocas y obligan a un descomunal esfuerzo a los equipos del Infoex, el organismo que coordina los medios de extinción en Extremadura.

En apenas tres días, más de 2.400 hectáreas ardieron en Valdecaballeros, al norte de la provincia de Badajoz. Más de 400 personas fueron desalojadas de sus casas en Cíjara y de un campamento infantil. Un paisaje negro queda como único recuerdo del monte en el mismo lugar que este año ha ardido 23 veces.

Extremadura arde cada vez más temprano, más rápido y con más intensidad. Los veranos se alargan, las temperaturas se disparan y el territorio rural se abandona sin relevo generacional ni gestión forestal activa. Y aunque cada año hay menos incendios, los que llegan lo hacen con una fuerza descomunal: incontrolables, impredecibles, letales. Son los llamados grandes fuegos, que arrasan más de 500 hectáreas. El de Valdecaballeros, provocado, es el primero de este verano. Más allá, los denominados de sexta generación, que convierten en cenizas superficies forestales de más de 10.000 hectáreas, prácticamente inextinguibles.

En 2024, Extremadura registró 486 incendios forestales que calcinaron 9.641 hectáreas. La mayoría fueron conatos, pero los grandes focos arrasaron miles de hectáreas de matorral y pasto. En estos últimos días, con continuas amenazas detectadas de forma simultánea en varios puntos de la geografía extremeña, resulta inevitable la preocupación y que la sobrevuele el fantasma de los peores escenarios vividos en los últimos años. En agosto de 2015, más de 7.800 hectáreas quedaron arrasadas en Sierra de Gata, el peor incendio en décadas, que obligó a evacuar varios pueblos y dejó una cicatriz indeleble en el norte cacereño. Más recientemente, en mayo de 2023, el fuego en Las Hurdes y Sierra de Gata volvió a encender las alarmas. Más de 10.000 hectáreas fueron devoradas, en un verano de calor extremo, que la Agencia Meteorológica (Aemet), calificó de «anormalmente cálido y seco».

En esa última década puede observarse una curva descendente en cuanto a número de fuegos registrados, rota, precisamente por los siniestros de este verano. Hay menos incendios, sí, pero los que ocurren son cada vez más peligrosos. Extremadura vive ya los efectos de los incendios de sexta generación: fuegos con vida propia, capaces de generar tormentas de fuego y saltar cortafuegos o ríos. Junio de 2025 fue el mes más cálido jamás registrado en España, con una media de 23,7 °C, y en Extremadura la cifra se disparó hasta los 26,1 °C. Las noches ya no refrescan. Se repiten los episodios de noches tórridas, con mínimas por encima de los 25 °C. Este adelanto estacional es letal para los montes. La vegetación se seca antes. El suelo pierde humedad. Y cuando llega el primer descuido, una chispa basta para desatar el infierno.

El abandono rural es el gran combustible silencioso. Cada año, cientos de hectáreas de dehesa, pasto y monte bajo se quedan sin actividad humana. No hay pastores que limpien, ni agricultores que roten cultivos, ni ganaderos que desbrocen. El paisaje pierde a quienes lo cuidaban. Sin un relevo generacional que mantenga el equilibrio del territorio, el combustible vegetal se acumula, y los incendios encuentran auténticas autopistas de matorral que propagan el fuego a velocidades imposibles de detener.

La mayoría de los incendios tienen origen humano. Según datos de la Junta de Extremadura, en 2024 el 54 % fueron provocados por negligencias (quema de rastrojos, colillas, maquinaria) y un preocupante 43 % fueron intencionados. Solo un pequeño porcentaje corresponde a causas naturales o desconocidas.

En Valdecaballeros se busca a una misma persona como autora reiterada de los fuegos. El típico vecino cuyo nombre está en la mente de todos, pero nadie se atreve a decir en voz alta, porque los hechos demuestran la complejidad de demostrar la responsabilidad directa de quien quema el bosque. Se habla de pirómanos, si bien existe una diferencia clara en términos legales. El pirómano actúa por una compulsión mental diagnosticable; el incendiario, por intereses espurios o simple maldad. En España, el Código Penal castiga los incendios forestales con penas de hasta 20 años de prisión si hay peligro para personas. Pero la impunidad sigue siendo alta. Muchos autores nunca son identificados, y la justicia llega tarde o nunca.

La colaboración ciudadana se vuelve imprescindible para poner a salvo bienes y, sobre todo, vidas humanas. Fue el factor clave que propició la detención de una mujer en Villamesías (Cáceres), autora de nueve fuegos el verano pasado y otros cuatro en los seis primeros meses del presente. Cada vez hay más sensibilidad social a través de las distintas campañas y en la educación de los más pequeños. Pero todavía persisten hábitos irresponsables: quemas incontroladas, barbacoas ilegales, circulación por zonas protegidas en pleno verano.

Las cifras mejoran ligeramente, pero no basta con la reacción: hace falta prevención, formación, y planificación del territorio. Los incendios no se apagan solo con hidroaviones. Se evitan con gestión forestal, pastoreo, agricultura extensiva, y sobre todo, con conciencia colectiva. Extremadura es una joya natural. Casi el 70 % de su territorio tiene uso forestal. Alberga miles de hectáreas de dehesa, encinar, monte mediterráneo y ecosistemas únicos que representan una riqueza económica, cultural y ecológica irremplazable. Perderlo no es solo una tragedia ambiental: es hipotecar el futuro.

Junto a la voluntad política y la dotación de medios, son necesarios un mayor compromiso ciudadano y una apuesta decidida por el mundo rural, que es clave en la gestión de nuestros montes. Los incendios más voraces se dan cada año en las zonas más despobladas y envejecidas de la región. Todas las medidas a que los pueblos recobren vida redundarán en un mayor respeto por el monte, por los árboles y por quienes los cuidan. Porque sin bosques no hay agua. Sin pastores y agricultores no hay equilibrio. Y sin naturaleza, no hay futuro. El fuego no empieza en el monte. Empieza en el olvido de esa Extremadura que se despuebla. Y solo el sentido común puede apagarlo. n