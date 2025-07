Medalla predilecta

Carolina Yuste, la noche del pregón del Carnaval, junto a Casablanca, el alcalde y María Guardiola. / S. GARCÍA

El grupo popular del Ayuntamiento de Badajoz estará de por vida arrepintiéndose de los argumentos que exhibió en aquel pleno municipal en el que el PP votó en contra de la moción que presentó el PSOE para que la actriz pacense Carolina Yuste fuese nombrada Hija Predilecta de su ciudad. El PP tiene mayoría absoluta y la iniciativa socialista cayó en saco roto.

Especialmente arrepentido estará el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, a quien le tocó la difícil e ininteligible misión de justificar el voto en contra. Casablanca seguro que se acordó de aquella incomprensible réplica el pasado miércoles, cuando la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, compareció para anunciar quiénes son este año los merecedores de la Medalla de Extremadura, la más alta distinción que concede la comunidad extremeña. Carolina Yuste recibirá una de las tres que se entregarán el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, junto al investigador Juan Manuel Sánchez y el viticultor Marcelino Díaz. Estas dos últimas se han concedido por acuerdo de la comisión de valoración, mientras que la medalla que recibirá la actriz ha sido a petición de la propia presidenta de la Junta.

De Carolina Yuste dijo Guardiola que es «protagonista de la Extremadura que no se conforma y no se pone límites. Mujer joven, luchadora e inconformista que este año ha recogido su segundo premio Goya como mejor actriz, y que además pregona allá donde va esa Extremadura moderna y auténtica que representa. Es una perfecta embajadora de su tierra y con esta Medalla quiero ensalzar esa labor de proyección de una región que está llena de talento y rompiendo estereotipos». También mencionó la presidenta que la Medalla reconoce «el excelente trabajo de Carolina Yuste como actriz polifacética, capaz de construir personajes que se convierten en personas», además de destacar «la defensa que ella siempre hace de la vida plena en los pueblos y la proyección del origen».

En el pleno municipal de Badajoz en el que Carolina Yuste se quedó sin título de Hija Predilecta (tampoco se concedió al periodista Juan Manuel Benítez, que el PSOE incluyó en el mismo pack), Casablanca argumentó que sería «imprudente» conceder «tan pronto» una distinción de «este calado», pues aunque ambos llevan una trayectoria ascendente, todavía les queda camino por recorrer. En resumidas cuentas: que aún era pronto para ser merecedora de este reconocimiento, que le llegaría en su momento. Seguramente, el motivo real era que la propuesta no había sido idea del PP, sino del PSOE, en la oposición.

Carolina Yuste ya tenía en aquel momento un Goya por su interpretación en la película ‘Carmen y Lola’. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España tenía claro que era merecedora del más alto galardón que concede el cine español. Para el equipo de gobierno local no parecía suficiente.

Estaba cantado que la postura del PP no se mantenía de ninguna de las maneras y tenía que corregir como pudiese aquel traspié imperdonable. No tardó en arrepentirse y, en febrero pasado, decidió que sería la pregonera del Carnaval de Badajoz 2025, como así fue. Casablanca no ahorró elogios hacia la pregonera para explicar por qué había sido la elegida: «tiene esa proyección nacional que estoy seguro de que no va a parar aquí, porque tiene mucha carrera por delante y está demostrando toda su valía». Ser la pregonera «no es solo un homenaje y un reconocimiento a lo que está haciendo y por lo que defiende a su tierra cada vez que habla», sino también para que la ciudad se pueda «beneficiar» por tener a alguien de Badajoz «con esa proyección nacional». Cuando fue nombrada pregonera, aún no había recibido su segundo Goya. Carolina Yuste tenía la misma gran «proyección» que meses antes, cuando el PP votó en contra, y que ahora la Junta no ha dudado en reconocer.