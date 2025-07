Falsea, por si cuela

Noelia Núñez, expolítica del PP. / EL PERIÓDICO

A lo largo de la vida, casi todos —a no ser que te haya tocado la lotería o seas heredero de un imperio— hemos tenido que redactar un currículum para optar a un trabajo. Hay que reconocer, sin rubor, que en España esto de conocer a alguien funciona francamente bien: la recomendación directa suma puntos, a veces otorga el pase dorado y, con mayor o menor fortuna, te coloca en puestos con nombres rimbombantes. Eso sí, una vez dentro, toca cumplir: en la empresa privada no hay beneficencia y si no salen los números, no te salva ni ser el sobrino segundo del gerente.

Volviendo al temido currículum, sospecho que la mayoría ha inflado en alguna ocasión el primero que redactó, sobre todo cuando la experiencia real apenas llenaba cuatro líneas. Si has puesto copas un verano en el bar de tu pueblo, anotas: «Relaciones públicas y hostelería». Si te tocó cuidar a tus sobrinos, presumes de «Animación, ocio y tiempo libre». Hay que vestir el escaparate. Y eso sin mencionar lo poco rigurosos que solemos ser con los teléfonos de referencia, donde más de uno ha apuntado a su tía Isabel, esa que siempre habla bien de ti aunque no sepas ni encender el ordenador.

En muchas empresas sólo quieren a quien haga el trabajo bien, tenga una titulación larga, corta o ninguna. Hay comerciales brillantes sin un día de universidad y periodistas con olfato que jamás pisaron una facultad. La realidad es que, en la privada, si vales, te quedas; si no, la puerta está ahí, y no se admiten muchos sentimentalismos. Esto no aplica para carreras sanitarias, ingenierías, abogacía...

El asunto se pone serio cuando entramos en «lo público», en esa galaxia paralela de concursos y oposiciones en la que se exige una titulación concreta, oficial, con sellos y certificados. Y debería haber —ahí radica el «debería»— organismos que verifiquen que lo que se presenta es cierto, que las medallas no estén hechas de papel charol. Claro que hay pícaros, tramposos y colados profesionales, pero, en justicia, son minoría (o eso nos consolamos pensando).

Ahora, lo más peculiar, y me resulta imposible no resaltarlo, es la normalidad con la que aceptamos que en política, ese gran escenario costeado con el dinero de TODOS, pueda llegar cualquiera: sin experiencia, sin formación, sin más méritos que los años de militancia o cierta facilidad para arrimarse a la sombra propicia en el partido. Ahí no hace falta currículum, ni títulos ni idiomas ni saber distinguir una partida presupuestaria de una receta de cocina. Y tras esa puerta giratoria pasan a gestionar millones, a tomar decisiones que afectan —para bien o para regular— la vida de todos.

Quizá sea hora de exigir currículum a nuestros representantes. No para impedir sueños, sino para garantizar que, como mínimo, sepan escribir algo más que una consignilla. Al fin y al cabo, España siempre ha estado llena de ingenio para adornar currículums; ahora necesitamos ingenio, sí, pero también solvencia, ética y una pizca de sentido común en quienes deciden por nosotros.

Y si algún político se siente ofendido, le invito a redactar su currículum como en los viejos tiempos: poniendo como referencia a la tía Isabel. Ella, seguro, nos hablaría maravillas de todos. Pero yo, por si acaso, prefiero que me gobierne alguien con algún mérito más que la bendición familiar y la cara dura.