Los curriculum vitae en política

En España hemos normalizado la política como mezcla de cotilleo de prensa rosa y charlatanería de barra de bar: una cháchara que nos asedia desde los medios de comunicación, en forma de gritonas tertulias, inquisiciones personales y opiniones vanas al calor de intereses propios.

La dimisión de Noelia Núñez González, diputada nacional del PP por Madrid y vicesecretaria general de Feijóo, por haber falseado su currículum vitae, podría haber generado un debate pendiente muy interesante, sobre la extracción de quienes se dedican a la política institucional.

La primera parte es indiscutible: cualquier representante público que mienta debería abandonar la política. Da igual sobre qué verse la mentira. Bajo este principio básico, que respaldaría una inmensa mayoría de españoles, es dudoso que resistieran más allá del diez por ciento de los que están. Por eso, han preferido evadirlo y centrarse en los currículos.

En la España actual acceder a la política no tiene absolutamente nada que ver con tener una carrera, una profesión o un buen currículo, sino, única y exclusivamente, con aprender a medrar en los partidos políticos. Esto solo requiere tres méritos: adular al que manda, carecer de criterio propio y abandonar los escrúpulos éticos, políticos e ideológicos antes de entrar a la sede

Un segundo elemento de interés, el más relevante, es que las instituciones representativas deben ser un espejo fiel de toda la sociedad, es decir, de todas sus clases sociales, funciones laborales, extracciones ideológicas y posiciones políticas. Yolanda Díaz amagó con abrir el melón: «Me encantaría que tengamos un ministro o una ministra que sea, no sé… una limpiadora, un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso y debe de ser así». Solo amagó porque, llevando razón, nunca podría haber explicado por qué, siendo vicepresidentes del Gobierno y habiendo podido elegir a ministros de esa procedencia social, no lo hicieron, ni Pablo Iglesias, primero, ni ella, después.

El tercer elemento importante del debate es hasta qué punto la formación académica es relevante en política. Por un lado, es necesario recordar que estadísticamente es probable ser titulado en España; por seguir el caso de Noelia Núñez, el 56,2% de las mujeres de su edad tienen una carrera terminada y, por tanto, es más raro (43,8%) no tenerla. Por otro lado, un currículo de vida (traducción del latín) no se conforma solo con formación sino también con experiencia laboral; por seguir el caso de Núñez, a sus 33 años, no se le conoce empleo alguno, salvo la dedicación a la política en el seno del PP desde los tiernos 23 años (concejala en Fuenlabrada), de manera que, desde su mayoría de edad, el 67% del tiempo ha cobrado de la política y el 33% estuvo sin dedicación profesional. Un electricista con pocos años de experiencia tendría mejor currículum que Noelia Núñez.

