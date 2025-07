Madrid, mar adentro

Cada día, a última hora de la noche, salgo a pasear a Betty. El paseo es corto y claudicante: la perra está vieja y yo, también. Al poco, nos sentamos en un banco de madera frente al edificio en el que vivo, de espaldas a un parque. El calor comienza a declinar, y en esta sombra sin dueño, arropados por las silenciosas hojas de un álamo, el tiempo pasa raudo como en un poema de Whitman o de Manrique, que no es poca cosa. Tan raudo que a veces me pierdo en mis pensamientos y mi mujer tiene que telefonearme para preguntar, socarrona, si me he muerto. «No —le digo—, estoy en el paseo marítimo».

Dicen que Madrid no tiene mar. Habladurías. Porque lo que yo veo a esa hora de la noche, con la perra tumbada a mis pies como en un cuadro de Gerrit Dou, mientras las luces de un semáforo cercano titilan, no es una hilera de edificios desabridos, piedra sobre piedra, sino uno de esos hermosos mares de mi infancia.

Décadas después sigo siendo ese niño delgado de piel tostada que intenta sacarle algo de partido a la vida, sentado en un banco, de espaldas a un parque, frente al paseo marítimo de Madrid

Veo una larga y concurrida playa —podría ser la de Cádiz capital—, bajo un sol impulsivo, con niños y padres jugando con un bumerán de plástico, hermosas jóvenes tostándose al sol y un grupo de chicos descalzos improvisando un partido de fútbol sobre la arena. Con estampas como esta me deleitaba por estas fechas siendo niño, y ese escenario es precisamente el que tengo ahora frente a mí, y no una mole de edificios sin olas de un barrio del norte de Madrid.

Recuerdo que en los largos viajes familiares en dirección a la costa yo me abandonaba a mis propias fantasías. Es el aburrimiento o el cansancio lo que, por lo general, me empuja a la ficción, y en estas noches de verano capitalino, entre cansado y aburrido, me entrego a las bondades de un mar de ensueño donde la juventud de los días sigue su curso.

