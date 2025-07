El patrón Trump y su efecto en los activos financieros

Trump / Associated Press/LaPresse

En los mercados financieros, los acrónimos no solo condensan conceptos técnicos, también reflejan comportamientos políticos con efecto directo sobre las cotizaciones. Un ejemplo reciente es el llamado TACO Trade, expresión irónica acuñada por Robert Armstrong en el Financial Times, que resume una pauta de comportamiento asociada al presidente Donald Trump: Trump Always Chickens Out («Trump siempre se acobarda»).

Esta hipótesis de mercado parte de una observación reiterada durante su mandato: el presidente lanza amenazas económicas —especialmente arancelarias— que luego suaviza, aplaza o directamente cancela. El patrón genera una dinámica reconocible: caída bursátil tras el anuncio de medidas agresivas y rebote posterior cuando estas se desactivan. Una estrategia basada, paradójicamente, en la inconsistencia.

El mercado ha aprendido a leer esta pauta. Los inversores más atrevidos aprovechan esas correcciones puntuales como oportunidades de compra, confiando en que Trump reculará. Lo que parece una conducta errática se ha convertido en una herramienta táctica: susto seguido de alivio.

Este tipo de operativa encaja con el funcionamiento actual de los mercados, donde las narrativas políticas pesan tanto como los datos económicos. En este contexto, Trump, con su estilo imprevisible y sus giros discursivos, genera una volatilidad que algunos han sabido capitalizar. Pero toda estrategia tiene un límite: cuanto más evidente se hace el patrón, menos efecto tiene. Si los inversores descuentan que las amenazas no se cumplirán, el impacto disminuye. Y si un día Trump decide ejecutarlas para mantener su credibilidad, el rebote no llega y el daño puede ser serio.

Conviene recordar que este tipo de dinámica no ocurre en el vacío. Con Wall Street marcando máximos, la tentación de mantener la euforia bursátil forma parte del cálculo político. Unos mercados financieros fuertes refuerzan el relato de éxito presidencial; una corrección, en cambio, puede pasar factura

El ejemplo más delicado es la amenaza de imponer aranceles del 30% a la Unión Europea. Si esa medida se materializara, el golpe a las Bolsas europeas podría ser contundente. No obstante, los precedentes invitan al escepticismo: Trump ya ha reculado antes ante la posibilidad de que el daño financiero repercuta en su imagen política.

El TACO Trade, en el fondo, es un síntoma: el reflejo de un tiempo en que la política exterior se mide por su impacto inmediato en los gráficos intradía. Una estrategia rentable mientras dure la inconsistencia que la alimenta, pero peligrosa si el juego cambia.

Cuando las amenazas dejen de ser faroles y se conviertan en hechos, el mercado deberá reajustar sus expectativas con rapidez. Y esa transición puede ser dolorosa. La ironía es que un acrónimo nacido del sarcasmo ha terminado revelando la fragilidad de los consensos globales y la creciente dependencia entre geopolítica y mercados.