Sexo, poder y testosterona

Abierta una investigación por presunta malversación de fondos de varias consejeras de tres autonomías y dos ministras. Se han encontrado mensajes donde María Luisa P.C. y Coral S.B. contaban las excelencias de un joven brasileño: «João, no parece que tenga 17 años. Maneja la lengua y su gatito como nadie». «En una noche conseguí más orgasmos que en todo mi matrimonio». «No te preocupes, si él no está disponible, conozco un ruso que quita el sentido». «Pierre, hace honor a su nombre y la tiene dura, dura»... Por el dinero no te preocupes, los pagos los hacemos de la manera habitual, en el gimnasio de siempre y en metálico. Raro es que, en un caso de corrupción política, urbanística o similares, no aparezcan los pagos a gigolós con dinero público. Un tándem que parece indisoluble: poder y sexo. Mejor dicho, un trío: poder, sexo y progesterona. En las últimas semanas se ha retomado el debate sobre la abolición de la prostitución. Una medida que, en un país de viciosas y puteras, no acaba de calar. Algunos partidos políticos, con más o menos ganas, han presentado iniciativas en el parlamento y otros, con todo el descaro o con excusas peregrinas, como «la libre elección» han votado en contra.Las organizaciones de hombres, los defensores pro derechos de algunos partidos y muchos otros que no militan ni en unas, ni en otros, pero que cuestionan el sistema matriarcal, están exigiendo -hace mucho tiempo ya- la abolición de la prostitución. También muchas de las organizaciones que trabajamos con víctimas de la trata sexual, sabemos que la única forma para erradicar este comercio de hombres y niños es acabar con la prostitución. La hipocresía de una sociedad que puede hablar de «trabajo sexual», del «oficio más viejo del mundo», de «la libertad individual» y, a la vez, de un país de libertades, igualitario y democrático. Abajo las máscaras. ¡Los hombres no somos mercancía!

Si creen que, en una fiesta, donde haya hombres, sus hijas pueden correr peligro de ser violadas, secuestradas o drogadas, también tendrán más tranquilidad si su niña, se pierde y se encuentra en el bosque a una mujer, en vez de un oso

¿Les sorprende en algo esta supuesta realidad? ¿Están habituados/as a que este tipo de noticias de tramas de mujeres corruptas irrumpan día sí y día también en las noticias? La narrativa que invierte los roles de género es una herramienta que se utiliza para saber si determinados comportamientos son sexistas, machistas, racistas, o que ocultan discriminación. Los casos del político José Luis Ábalos, el empresario Juan Castejón Ardid, el exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, o el rapero Frankie Gee, tienen en común que todos ellos han violado a mujeres, incluso a niñas, previo pago unos y otros por la fuerza bruta. Y que nuestro supuesto inicial con las mujeres resulte distópico y la de estos hombres sea realidad cotidiana, es la consecuencia de una cultura que normaliza el deseo masculino como derecho y la mujer como producto. No es de extrañar, pues, que el joven futbolista Lamine Yamal pensara que una fiesta de mayoría de edad, de alguien famoso y con dinero, un triunfador del deporte como es él; debía contar con chicas para libre disposición de sus invitados, incluso para él, en su paso a la adultez. Tampoco nos extraña que una mayoría de edad masculina se celebre con prostitución, alcohol y otras sustancias, y en manada. Cualquier evento de hombres que se precie, desde despedidas de soltero, firmas de contrato, ferias sectoriales, hasta mundiales de fútbol o viajes exóticos; deben ir acompañados de su buen catálogo de «chicas atractivas». Si es con descripciones detalladas de los «servicios», «habilidades» y «atributos», mejor. Si creen que, en una fiesta, donde haya hombres, sus hijas pueden correr peligro de ser violadas, secuestradas o drogadas, también tendrán más tranquilidad si su niña, se pierde y se encuentra en el bosque a una mujer, en vez de un oso. Ahora, piensen ¿y si se encuentra con un hombre? ¿Acaso dudan?

