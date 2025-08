Miguel Adrover, el mejor samaritano

Que levante la mano quien situaba en el mapa mundial a Miguel Adrover antes de saltar al muro de las redes sociales de todos, a modo plaga, por criticar a Rosalía. El diseñador, libre de aceptar y rechazar los trabajos que considere, se ha negado a confeccionar un atuendo para la artista acusándola de no condenar el genocidio de Gaza. La cantante, por su parte, no ha tardado en significarse contra la matanza humana, asegurando no comprender cómo quienes podrían frenar el horror, permanecen quietos.

Nadie mínimamente cuerdo duda en rechazar la guerra, sin embargo, adalides de todas las causas humanitarias caen en sus propias incoherencias. ¿Quién extrae todo su dinero de bancos que han negociado con casas expropiadas?, ¿quién emigra de un país cuyos representantes han estafado a las arcas públicas, que son más de los poderosos que de los contribuyentes llanos, en repulsa al expolio? Se me ocurre que Arabia Saudí sería un destino maravilloso, siempre y cuando seas hombre. ¿Quién compra siempre en mercados de proximidad para no contribuir con su dinero al descalabro ecológico de un planeta que se nos cae a pedazos como cascotes árticos?

Imponerle al de en frente cómo, cuándo y qué debe opinar públicamente trae reminiscencias de un pasado no tan lejano y que aún coletea. ¿Preguntará las opiniones del resto de sus clientes antes de trabajar para ellos?

Como suele ocurrir, las personas sólo vemos la paja en el ojo ajeno. Casos como el de Miguel Adrover confirman el endiosamiento del propio creador de ropa a costa de rebajar la imagen de Rosalía. Otro ejemplo contundente de la polarización de estos tiempos en los que la vida se ha vuelto un armazón de verdades absolutas blancas y negras. Los colores y los contrastes se los dejamos a Instagram. Realmente, este señor, como nadie de nosotros, sabe las creencias de Rosalía, pero se cree con el derecho de exigirle que nos las muestre. Empujada por el señalamiento brusco del modisto, la catalana ha acudido al paredón y ha sido contundente y bastante más elegante en un comunicado cargado de sentido común expuesto en la plaza del pueblo moderna, las redes sociales. ¿No es esto una nueva caza de brujas?

Imponerle al de en frente cómo, cuándo y qué debe opinar públicamente trae reminiscencias de un pasado no tan lejano y que aún coletea. ¿Preguntará las opiniones del resto de sus clientes antes de trabajar para ellos? Ojalá Miguel se haga cargo del intento de monstruomediático que ha creado contra Rosalía y se disculpe. Aún mejor, ojalá haga algo más con su preocupación por los que sufren que usar a quienes son más populares que él y done parte de lo que gane a partir de ahora para paliar el hambre de niños y niñas en Palestina. Prometemos compartirle el titular masivamente.

