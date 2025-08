Europa arrodillada

El ‘acuerdo’ de esta semana entre la Unión Europea y los Estados Unidos, por el cual se gravará con aranceles de un 15 % a las exportaciones europeas, mientras que EEUU nos exportará sin aranceles, ha suscitado reacciones que van desde la indignación a, en la mayoría de los casos, la resignación. Los artífices del acuerdo sostienen que se trata de un mal menor, comparado con las amenazas iniciales de Donald Trump, con la perspectiva de una guerra comercial que habría sido muy nociva para la economía europea, en especial la alemana, que exporta muchos coches a los americanos.

España se vería afectada más bien de rebote: no tenemos tanto comercio con EEUU, pero sí con Alemania o Francia y, si a estos países les va mal, nos acabaría repercutiendo (nos comprarían menos, vendrían menos turistas…).

Muchas veces el matón que pega a sus compañeros paga con ellos lo que sufre en casa. El hombre más poderoso del mundo quiere que «le besen el culo» los presidentes de otros países, pero en cambio no recibe besos de su mujer, Melania Trump, que pasa más tiempo en Florida que en Washington

En cualquier caso, la sensación es la de la enésima humillación que nos propina el matón del orden mundial: nos había amenazado con partirnos la cara, le propusimos a cambio que nos diera una patada en el culo y no responder al golpe, y él aceptó, riéndose y despreciándonos para sus adentros. Desde luego, como sabe cualquiera que haya sido niño en un colegio como son la mayoría, donde hay niños pegones, niños víctimas y maestros que miran para otro lado, ese camino no lleva a buen lugar. El matón se envalentona, y le coge gusto a pegar al que no se defiende. El matón, además, suele tener algún pelota, que en el caso de Trump es Mark Rutte, el secretario general de la OTAN y antiguo primer ministro holandés, antaño acusica que no quería que hubiera fondos para España cuando el Covid, pero que ahora quiere que nos vaciemos los bolsillos comprando armamento made in USA.

Muchas veces el matón que pega a sus compañeros paga con ellos lo que sufre en casa. El hombre más poderoso del mundo quiere que «le besen el culo» los presidentes de otros países, pero en cambio no recibe besos de su mujer, Melania Trump, que pasa más tiempo en Florida que en Washington, y cuando coincide con su marido en la Casa Blanca duermen en habitaciones separadas. Y en su país, cada vez es menos querido. Tiene narices que, mientras millones de americanos se manifestaban con el lema de «no kings», cuando la cumbre de la OTAN, Trump fuera el único líder al que se invitó a cenar y dormir en el palacio de los reyes de Holanda. ¿Qué será lo próximo, derecho de pernada?

