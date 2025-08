Paco Zambrano, señor de los cantes extremeños

Estoy hasta los cataplines de que se me muera la gente. Mi gente. Mi gente buena. Voy quedando cada día un poco más solo al borde del abismo. Vértigo, cuando miro y no los veo. Ahora Zambrano. Paco Zambrano. El médico, el flamencólogo, el amigo. El maestro, quizá, ante todo, el maestro. El ejemplo. La obra. Un mal viento y ya no está. Hará un par de meses me pidió la dirección para enviarme su último libro. Sabía que ando desterrado por esos mundos de Dios y tuvo la gentileza de acordarse de mí. Me sentí señalado por su bondad. Paco era buena gente, era un tipo elegante, un tipo en calma. Más de una mañana nos cruzábamos en la calle Vasco Núñez… de Badajoz, por supuesto. Porrina de Badajoz, por supuesto. Estos días se ha recordado lo que Zambrano supuso para el flamenco y para Extremadura. Dentro y fuera. Tanto fue que nos puso en el mapa del flamenco cuando nosotros, los propios extremeños, negábamos tener cantes propios. En Paco, para gracia de Extremadura, fueron a coincidir un conocimiento enciclopédico y una voluntad inquebrantable. La curiosidad, la pasión y el esfuerzo. Enciclopédico, inquebrantable y sereno. Era un portento de buenas maneras, de buen trato… quizá por eso recordó que vivo yo desterrado y quiso enviarme la edición definitiva de su “Vida y obra de Porrina de Badajoz”.

Tras él, no se puede decir que el flamenco sea solo andaluz que es también extremeño, por más señas, nacido y criado en la Plaza Alta. Con o sin medalla de Extremadura, Paco Zambrano es uno de los hijos más notables que ha parido esta tierra

Cuando el libro me llegó me llevé la pena de que no viniera dedicado, de que no tuviera su firma. Se lo hice saber y me prometió que me lo dedicaría. Eso fue el trece de junio… En cuanto nos veamos, escribió. Y, en eso, se lo llevó una ola. Lo único real es la muerte, solía decir el propio Zambrano, el médico y el flamenco (que hay que ser muy flamenco para ser tan flamencólogo). Y añado, desde la soleá, que mira que es antigua, lo único real es la muerte. No es que sea yo, baracaldés errante, conocedor del flamenco, pero sí que le tengo aprecio, y gran parte de ese aprecio se lo debo a Paco Zambrano y a Domingo el Madalena, a sus tertulias en la COPE. Tangos y jaleos… Tras él, no se puede decir que el flamenco sea solo andaluz que es también extremeño, por más señas, nacido y criado en la Plaza Alta. Con o sin medalla de Extremadura, Paco Zambrano es uno de los hijos más notables que ha parido esta tierra. Su lucha por sembrar y cosechar flamenco no tiene parangón (ni reconocimiento suficiente). Recuerdo su voz, tantas veces oída. Y sus letras, sus muchas letras sobre Don José Pérez de Guzmán, sobre Pepe el Molinero, sobre el Niño de Fregenal y, por supuesto, sobre, de y desde, Porrina de Badajoz. Me dijo que me lo dedicaría y mira tú por donde ha sido una ola. En su día ya sufrió un infarto… Ahora descansa en su cuna, en Fuente de Cantos, junto a Teresa, junto a los cantes dormidos, ya dormidos los dos. Ha muerto joven, con solo setenta y ocho años, pero con la edad cumplida para ser reconocido hijo ejemplar de Badajoz. ¿Quién ha hecho más que él por esta ciudad? ¿Quién como él? Se va sin firmarme el libro… y me entran unas ganas locas de echarlo a rodar, de astillarle el corazón de papel. El último mensaje que me escribió terminaba así, tal cual: “SIÑORIAL, como diría Porrina”. Porrina fue su última palabra para conmigo; tiene su guasa y hasta sus cataplines. Descanse en paz Paco Zambrano, señor de los cantes extremeños. Siñorial, Paco, siñorial.

