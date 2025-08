Títulos y políticos

Ahora que se habla mucho del tema de los títulos y masters de los políticos, me viene a la memoria los finales de curso en el instituto, hace ya unos años. Cuando los alumnos mayores del centro se disponían a abandonar las aulas y dar el paso hacia la universidad y al mundo laboral, yo me encargaba de preparar la visita de algunas personas cuyos consejos pudieran ayudar a nuestros jóvenes a tomar una decisión lo más acertada posible.

Saber decidir adecuadamente una carrera después de los estudios de bachillerato o de formación profesional no es tarea fácil, y si a eso le añadimos que para poder acceder a algunas carreras universitarias la nota de corte exigida trunca la ilusión de muchos de nuestros jóvenes, se hacía necesario llevar al centro a especialistas y profesionales que pudieran ayudar a nuestros alumnos en momentos tan críticos, tan importantes y tan decisivos para ellos.

La conferencia en el instituto

Invité a muchas personas de las que tengo que decir que siempre recibí una atenta y afectuosa, a la vez que productiva colaboración. Vinieron a las aulas, a aconsejar a nuestros alumnos, profesionales de todo tipo en el campo laboral, profesores de universidad, catedráticos, abogados, empresarios, doctores, directores de Residencias Universitarias, directores de instituto, especialistas de todos los gremios, y todos, absolutamente todos, aportaron sus propias experiencias que, sin duda, les fueron de gran utilidad a nuestros alumnos a la hora de elegir su futuro.

En una ocasión, cuando me disponía a preparar estas charlas para los cursos superiores, se me ocurrió acudir al mundo de la política. Los políticos más cercanos que, de alguna manera, podían ser y resultar más conocidos para nuestros muchachos y podían recoger sus mensajes y consejos con mayor familiaridad y confianza, serían los diputados de la Asamblea de Extremadura. Para no herir sensibilidades partidistas de nadie, ni levantar sospechas en preferencias políticas, elegí a un diputado y una diputada de diferentes partidos. El diputado era Tomás Martín Tamayo, diputado de la Asamblea durante varias legislaturas, y la diputada era Emilia Guijarro Gonzalo, diputada de la Asamblea de Extremadura también con gran experiencia en el parlamento extremeño.

Y allí, juntos, en el salón de actos, contaron a nuestros alumnos sus propias vivencias y experiencias. Sus puntos de vista, a veces coincidentes y otras diferentes, enriquecieron sobremanera a todo un grupo de estudiantes que querían tener claro la decisión que debían tomar para cursar unas carreras, cuyos títulos universitarios, les dieran luego la oportunidad de conseguir unos buenos puestos de trabajo dignos, para labrarse un buen futuro. Tanto Emilia como Tomás les aconsejaban sobre la dificultad y dureza de algunos estudios que requerían muchos sacrificios pero que luego reportaban mayores satisfacciones.

Recuerdo que, en el turno de preguntas, al final de la charla, un alumno les preguntó que qué estudios se exigían para ser diputado. Enseguida Emilia, esbozando una media sonrisa, tornó su mirada hacia Tomás, y éste, con su agudo y acostumbrado sentido del humor, le contestó: “¡Con haber pasado por la escuela de los cagones, vale!” Todos los alumnos rieron un buen rato. Efectivamente, para ser diputado no se exigía nada, ningún estudio, ningún título. Y por eso ahora, hay algunos políticos que, quizás por una falsa nostalgia melancólica, cursan ese tipo de “carreras rápidas” que no reportan título, porque, basta decidirse por una, la que quieran, y plasmarla enseguida en el folio de su Currículum Vitae, ¡¡¡¡¡Y ya estaría!!!!!

