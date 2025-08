Conciencia visionaria y cerebro místico: neurofenomenología, evolución y sentido adaptativo

La conciencia, en tanto fenómeno subjetivo e inefable, ha sido históricamente abordada desde múltiples disciplinas: la filosofía, la religión, la psicología y, más recientemente, la neurociencia. Particularmente, ciertos estados alterados de conciencia —como los inducidos por sustancias enteogénicas o las vivencias místicas espontáneas— desafían los modelos mecanicistas tradicionales del cerebro, al tiempo que revelan patrones fenomenológicos compartidos entre culturas, épocas y cosmovisiones. Figuras como Santa Teresa de Jesús han descrito visiones, éxtasis y disoluciones del yo profundamente transformadoras, no muy distintas de las experiencias reportadas por participantes en rituales chamánicos con ayahuasca o dimetiltriptamina (DMT).

¿Qué procesos cerebrales subyacen a estas experiencias? ¿Se trata meramente de “ilusiones químicas” o estamos ante una capacidad intrínseca del cerebro humano para trascender sus propios límites operativos? Se propone explorar los correlatos neurobiológicos de la conciencia visionaria, integrando estudios contemporáneos con psicodélicos, estados místicos y el papel de estructuras cerebrales como la Red por Defecto (Default Mode Network, DMN), el sistema límbico y los circuitos serotoninérgicos.

Puente entre la experiencia subjetiva y su sustrato neurofisiológico

Al articular la fenomenología de los estados no ordinarios de conciencia (transcendencia) con la biología del cerebro, se busca trazar un puente entre la experiencia subjetiva y su sustrato neurofisiológico, en un intento por comprender cómo, y por qué, el cerebro humano es capaz de generar visiones, revelaciones y experiencias de unidad que transforman radicalmente la percepción del yo y del mundo.

En lo que podemos llamar, el cerebro místico y los correlatos neuronales del éxtasis, donde las experiencias místicas —ya sean espontáneas, inducidas por meditación o facilitadas por sustancias psicoactivas— muestran una fenomenología común que incluye la disolución del yo, sentimientos de unidad, visiones arquetípicas y una transformación emocional profunda. Desde la neurobiología, estas vivencias se han asociado con patrones específicos de activación cerebral, muchos de los cuales han sido observados gracias a tecnologías de neuroimagen funcional como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la magnetoencefalografía (MEG).

La convergencia entre neurobiología, psicología fenomenológica, antropología evolutiva y espiritualidad sugiere que el “cerebro místico” es una expresión funcional de nuestra arquitectura cognitiva más profunda

Uno de los hallazgos más consistentes en estudios con psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la DMT —componente activo de la ayahuasca— es la disminución de la actividad en la Red por Defecto (DMN), un conjunto de regiones cerebrales implicadas en la auto-referencialidad, el diálogo interno y la narrativa del yo. Esta desactivación se ha relacionado directamente con la disolución del ego y la emergencia de un sentimiento de unidad con el entorno o con lo trascendente (Carhart-Harris et al., 2012; Palhano-Fontes et al., 2015). Esta red, que incluye la corteza prefrontal medial y el córtex del cíngulo posterior, muestra una desregulación o disolución transitoria durante los estados visionarios, lo cual se correlaciona con la sensación subjetiva de “perderse a uno mismo” o de fundirse con el entorno o con una entidad trascendental.

Aumento en la conectividad global del cerebro

Simultáneamente, se observa un aumento en la conectividad global del cerebro: regiones que habitualmente no se comunican comienzan a hacerlo, dando lugar a fenómenos de sinestesia perceptual —como colores que se oyen o sonidos que se ven— intuiciones, revelaciones, comprensiones simbólicas complejas y a una intensa carga emocional (Tagliazucchi et al., 2016). Esta entropía neuronal, descrita por Carhart-Harris y Friston en su teoría REBUS (RElaxed Beliefs Under pSychedelics, «Creencias Relajadas Bajo Psicodélicos»), puede explicar tanto la riqueza simbólica de las visiones como la plasticidad cognitiva que permite reinterpretar memorias, creencias y traumas desde nuevas perspectivas. Así, un estado temporalmente más flexible y abierto del procesamiento cognitivo, facilita la reestructuración de patrones mentales rígidos y la reinterpretación de contenidos emocionales profundos (Carhart- Harris & Friston, 2019).

El sistema límbico, en especial estructuras como la amígdala y el hipocampo, también muestra una reactividad modificada durante estos estados. Esto sugiere que las experiencias visionarias no son meras alucinaciones sensoriales, sino eventos emocionalmente significativos con capacidad de reorganizar patrones afectivos profundamente enraizados. De ahí que muchas personas describan estas vivencias como reveladoras, incluso cuando reconocen su origen farmacológico.

Además, estudios en modelos animales y cultivos neuronales han demostrado empiricamente que compuestos como la DMT, la psilocibina y las Beta-carbolinas (presentes en la ayahuasca) o la ketamina promueven la neurogénesis, la sinaptogénesis, además de aumentar la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), un biomarcador esencial de plasticidad neuronal. Este hallazgo sugiere que las experiencias místicas o visionarias no sólo transforman la percepción momentánea, sino que pueden inducir cambios estructurales duraderos con implicaciones terapéuticas (Ly et al., 2018; de la Fuente Revenga et al., 2021). Estos efectos podrían haber representado una ventaja cognitiva y emocional para individuos y comunidades expuestos a entornos inciertos o en transición.

Una modalidad adaptativa

En este sentido, el llamado “cerebro místico” no sería una anomalía patológica ni un estado marginal de conciencia, sino una modalidad adaptativa y potencialmente evolutiva de la mente humana. El hecho de que culturas tan diversas —desde los místicos cristianos como Santa Teresa hasta los pueblos amazónicos que emplean la ayahuasca— reporten experiencias fenomenológicamente similares, sugiere que el sistema nervioso humano posee una capacidad intrínseca para acceder a estados de conciencia extraordinarios. Lejos de tratarse de disfunciones cerebrales, los estados visionarios inducidos por medios químicos, meditación profunda, experiencias místicas espontáneas o el uso controlado de enteógenos, muestran correlatos neurobiológicos reproducibles y consistentes. Lo que se revela es la plasticidad profunda del cerebro y su potencial para producir, integrar y transformar significados más allá del modo racional ordinario.

Desde una perspectiva evolutiva, diversos autores han propuesto que esta capacidad del cerebro para generar estados visionarios podría haber sido seleccionada naturalmente por sus beneficios adaptativos. En primer lugar, estos estados facilitan la cohesión grupal mediante rituales compartidos, fortaleciendo vínculos sociales a través de experiencias de trascendencia común (Winkelman, 2010). En segundo lugar, inducen resignificaciones profundas de la experiencia personal, lo cual puede traducirse en una reducción del sufrimiento psíquico, resolución de conflictos internos o apertura hacia nuevas formas de conocimiento y cooperación. En términos de función evolutiva, la apertura hacia lo simbólico, lo arquetípico y lo trascendente podría haber favorecido la creatividad, el pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos, capacidades esenciales para la supervivencia y el desarrollo cultural humano. Esta hipótesis se alinea con propuestas como la de Michael Winkelman (2010), quien plantea que los estados visionarios constituyen una forma ancestral de cognición integrativa, en la que emociones, percepciones y significados convergen en configuraciones útiles para la adaptación social y ecológica.

En suma, la convergencia entre neurobiología, psicología fenomenológica, antropología evolutiva y espiritualidad (desde las prácticas contemplativas tradicionales a los rituales chamanicos pasando por la meditación) sugiere que el “cerebro místico” es una expresión funcional de nuestra arquitectura cognitiva más profunda: una que ha contribuido, posiblemente, a la supervivencia, cohesión y expansión simbólica de nuestra especie.

El autor es vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura

