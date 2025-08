Lo que The Economist dijo el 26 de julio de Pedro Sánchez importa lo mismo que lo que aquí se diga ahora de Pedro Sánchez: nada. Son opiniones, si bien la de The Economist es sobre un presidente de Gobierno que habría venido a menos, hasta ser «Mr. Sánchez» (así se le nombra), mientras que la de aquí es sobre la importancia de The Economist como referente político para Sánchez. Se trata, e importa recordarlo, de opiniones. Y una opinión no es más que eso, lo que se piensa de algo o de alguien, el parecer que se tiene, una valoración personal (no por ser un medio de comunicación deja de ser personal). Y, respecto a Sánchez, la opinión de The Economist y la de aquí solo pueden ser políticas, a falta de su historial médico, sus antecedentes penales o su currículo, sobre todo, que no interesan.

¿No es razonable que cite la opinión de un medio extranjero y reputado, sobre todo si es ideológicamente opuesto, cuando lo que dice le es favorable?

Es cierto que el presidente Sánchez ha recurrido a The Economist como argumento de autoridad cuando su opinión le ha sido favorable (y objetiva, ya que la línea editorial de The Economist no es precisamente coincidente con la política del Gobierno español), y se pueden dar fechas concretas, el 15 de febrero de 2023 o incluso el pasado 28 de julio, o sea, dos días después de la publicación de marras (y de morros) contra él, además del 13 de diciembre de 2024 y, de nuevo en 2025, el 16 de enero y el 26 de marzo. ¿No es razonable que cite la opinión de un medio extranjero y reputado, sobre todo si es ideológicamente opuesto, cuando lo que dice le es favorable? Se dirá que igual de extranjero y de reputado es cuando no le es favorable, como ahora, que le ha conminado a dimitir o a convocar elecciones. Por supuesto. Pero es que lo necio sería citarlo ahora, y si hay que explicar esto, es decir, si hay que explicar por qué sería estúpido citarlo cuando no le es favorable, entonces habría que explicar también por qué cuando un libro y una cabeza chocan, no siempre hay que preguntarse por el libro, según la advertencia de Lichtenberg.

Sánchez no podrá citar más a The Economist sin que le recuerden que el 26 de julio de 2025, demoledor, oiga. Pero qué decir de The Economist, que, precisamente por la credibilidad y el prestigio que tiene, se ha servido de ese argumento de autoridad para elaborar contra él una falacia ad hominem –en paladino, atacar al político en lugar de refutar su política–, ya desde el título: «Pedro Sánchez lucha por su vida política». No el Gobierno del presidente Sánchez, ni siquiera el presidente del Gobierno. Es él, «Mr. Sánchez», el que lucha por su vida.

Daniel Salgado es funcionario

