La política según Caronte

La política patria, ese corral con pretensiones de ágora, ha decidido instalarse en el Hades. No por vocación filosófica, sino porque la destrucción mutua es más entretenida que gobernar. No muerta, pero tampoco viva, suspendida en ese limbo que solo la mitología y las encuestas permiten. Caronte rema con desesperación, cargando con almas errantes que no caben en sí mismos, ni en sus partidos, esperando con sus óbolos bien custodiados, cruzar el Aqueronte, pagando al barquero en cuotas de carnet y ego.

Y es que todo huele a tragedia griega. Edipos que se sacaron los ojos para justificar su ceguera, Narcisos que no ven más allá de su reflejo en las encuestas, Ícaros que vuelan directo al sol del ego aunque ya hayan caído tres veces, Antígonas prometiendo pan con la izquierda y Gucci en mano derecha o Prometeos jurando el fuego sagrado de lo social, pero robados por las Harpías, cual castigo de Zeus a Fineo, Aquí no hay Ateneas que aporten sabiduría, solo un coro griego que mientras grita ‘unidad’ afila los puñales detrás del telón.

Todos creen que el Minotauro viviera siempre en el laberinto del otro, cuando el verdadero laberinto muchas veces está dentro, siendo cada vez más difícil encontrar el hilo de Ariadna que encuentre una salida.

Mientras en el Olimpo del poder, los dioses reparten ministerios como quien reparte ánforas agrietadas, los héroes de esta epopeya, lejos de enfrentarse a los verdaderos monstruos que atormentan al pueblo, como la desigualdad, la precariedad, la desafección, prefieren medirse entre ellos en una guerra de espejos. Se enzarzan con furia digna de tragedia no contra el Kraken de la injusticia, sino contra compañeros de la propia u otra bancada, amigos internos reconvertidos en enemigos y laberintos judiciales.

El pueblo, claro, sigue siendo Sísifo, el que empuja elecciones tras elecciones una roca cargada de ilusión, solo para verla caer cuesta abajo entre promesas incumplidas, mentiras, corrupciones, alianzas fallidas y egos al rojo vivo. Ve a los Aquiles del escaño debatiendo en prime time, sin saber que su talón es siempre el mismo, confundir la causa pública con el interés privado, el Gobierno con el Estado y la verdad con las medias verdades.

Caronte rema con desgana. Antes cruzaba almas descarriadas; ahora hace turnos para transportar a exdirigentes, reencarnados, portavoces y responsables derribados, portavozas elevadas y líderes que sólo lideran su propio reflejo. El barquero ya no pide monedas: pide tregua. No por exceso de almas, sino de egos. Echa de menos a los pecadores clásicos, esos que al menos sabían que estaban condenados. Estos, en cambio, creen que cada naufragio electoral, cada caso que queda al descubierto, es una ascensión, que morir políticamente es una forma de resurrección, y que una derrota más es solo otra escena gloriosa de una tragedia que solo ellos entienden y nadie aplaude.

Pronto, de seguir así, harán falta tres barcas. Una para los que mandan, otra para los que quieren mandar y una tercera para los mandados, aunque a nosotros, los terceros, los otros dos no nos dejen óbolos suficientes para pagar ni siquiera al barquero.

Saturnino Acosta García es maestro

