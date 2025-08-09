‘La muerte y los silencios’, de Santiago Méndez. / El Periódico

Acabo de leer ‘La muerte y los silencios’, una magnífica novela de un buen amigo, Santiago Méndez. Si no fuera mi amigo, seguiría siendo una buena novela, aunque quizás (y sin quizás) no la hubiera leído. Es lo que tiene ser un desconocido autor de provincias y publicar sin distribución, aunque dirán sus editores de qué sirve tener distribución si eres un desconocido autor de provincias. Doloroso retruécano… Sea como fuere, al derecho o al revés, la novela de Méndez está a la altura del mejor género negro que se publica en España. Es más, intuyo que lo que está por venir será aún mejor. Dicho queda.

Santiago Méndez, nacido en Tetuán, es, sin embargo, carne de Badajoz. Aquí ha sido profesor de francés y, al tiempo, también abogado. Quizá del sumatorio de lo antedicho se colija el porqué escribe como escribe. De todo lo anterior y de un espíritu lúcido, ordenado y en calma que parece iluminar y remansar cuanto escribe. Esta novela, por ejemplo. Aunque tiene otras publicaciones, esta, creo, es la primera novela que publica. Y merece ser leída por varios motivos. Primero y fundamentalmente porque ha traído al mundo de la literatura una creación memorable, al viejo periodista Fernando Villamores. Periodista entero, viejo a medias. Yo -ya me perdonarán el extravío- en sueños veo al autor y a su personaje, a Santiago Méndez y a Fernando Villamores tomando café y torradas en La Paloma de Elvas. Esas torradas recrecidas que tanto gustan allí. No obstante, siendo enjuto el autor, su personaje, Villamores, es menos dado que el Carvalho del pícnico Vázquez Montalbán a los placeres de la mesa. En realidad, todo en Méndez está medido. No, no es un escritor barroco. Y no por eso deja de ser un buen escritor. Lo suyo es la línea clara. Ese es el segundo motivo por el que recomiendo la lectura de su novela: porque escribe magníficamente. No se envenenarán leyendo abortos literarios, al contrario, saldrán enriquecidos. Cada palabra está donde tiene que estar y están las palabras que tienen que estar. Ese ya es un buen motivo para saludar con alegría la publicación de ‘La muerte y los silencios’. Pero hay más. Quizá el motivo que haga especialmente interesante su lectura para los extremeños de hoy es la presencia de tipos y temas de aquí, de los rencores de nuestro pasado rural a las comisarías y la prensa de nuestro presente. Interés que se vuelve extremo en el caso de los pacenses que nos vemos sorprendidos al ir reconociendo lugares y personajes que nos son cercanos. Y todo, y este es el cuarto motivo para leer ‘La muerte y los silencios’, está perfectamente trabado, un argumento de crímenes y pesquisas bien construido, con distintas tramas, con velos y giros bien dispuestos y, además, con aliento de guion cinematográfico; construcción que es quizá el reto más difícil para quien, además de escribir, quiere contar.

Termino. Lo evidente es que Fernando Villamores pide más, más vida y más letras. Ya se sabe que el género negro tiende a las sagas y en Fernando Villamores, periodista entero, viejo a medias, hay madera para más. Santiago Méndez sabe tallarla. Ojalá no le falte voluntad. Sus lectores se lo agradeceremos. También Badajoz, porque Badajoz quiere que los escritores, sus escritores, la cuenten. Aquí, en la frontera, a orillas del Guadiana, al pie de las encinas, camino de Portugal, dónde las torradas son otro cantar, aquí, en Badajoz, han asesinado a un canónigo de la catedral y nadie sabe quién ha sido…

Abogado*