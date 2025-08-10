Leer como postureo

Una mujer lee un libro a la orilla del mar. / CEDIDA

El asunto no es nuevo, pero este verano ha vuelto con un matiz: parece ser que, según las aplicaciones de contactos, decir que se lee da más posibilidades de éxito. Vamos, que ahora los libros se usan como la piña boca abajo que había que poner en el carrito de Mercadona.

Esto de la lectura siempre ha formado parte del postureo. Cuando en los curricula se añadía lo de aficiones, pocos se resistían a no poner la lectura como una de ellas, junto con la música clásica, aunque no hubiesen abierto ni el libro de familia y, por supuesto, no supiesen quién era Mozart. Pero quedaba bien, lo que no dejaba ya entonces de ser curioso, porque a qué fingir una afición. Claro, no todas las aficiones llevan aparejada la cultura y esto sí que es una tentación atractiva que no incorporan aficiones como esquiar, hacer senderismo, o montar a caballo, sobre las que el personal no suele mentir, vaya a ser que tenga que demostrarlo un fin de semana. Pero ahí quedaba la cosa.

En las redes

Lo novedoso es que ser lector se convierta en un plus para la conquista amorosa, o para hacer amistades, tal y como han señalado distintas aplicaciones dedicadas al asunto. Y también es novedoso que no se trata de hacer recomendaciones literarias, sino de colgar en las redes imágenes en las que estamos leyendo, como si eso fuese la certificación de que se es lector. Esto me recuerda a los que aún hoy ponen cara de intelectual y hasta una estética prefabricada en el imaginario y se sientan en el madrileño café Gijón y creen que con eso ya se les pegará algo de los escritores que por allí pasaron hasta bien entrado el siglo XX.

No es por desanimar, pero mi profesión me inclina a pensar que esta moda va a tener menos éxito que la piña de Mercadona, pero bueno, allá cada quien con sus artes socializadoras, aunque estas acaben muriendo en un triste me gusta en las redes que ni siquiera dará para acabar tomándose un café. En todo caso, esta moda bien les vendrá a los libreros, porque la imagen que se pone en circulación ha de ser de un libro en papel, porque en formato digital no se deja constancia certificada de estar leyendo un libro y, por lo tanto, no queda evidente la pasión lectora.

Escribía el novelista y ensayista francés Georges Bernanos que “el imbécil es un ser de costumbres e ideas preconcebidas”. Y aquí viene al pelo, porque estos lectores fake consideran que poner entre las manos un libro ya supone adquirir toda una serie de cualidades intelectuales como se contagia el dengue cuando te pica el Aedes aegypti. Peor para ellos, porque no solo creo que no obtendrán el éxito que esperan en sus relaciones sociales, y no digamos ya amorosas, sino que, además, perderán la verdadera satisfacción que supone dejarse envolver entre las líneas que otros escribieron y que parecen que fueron escritas para que nosotros construyamos nuestro mundo. Porque esto es la lectura.