Violencia de género en Extremadura: el horror que no cesa

Este pasado martes, 4 de agosto, en la localidad de Don Benito (Badajoz), apareció el cuerpo de una mujer de 34 años, madre de cuatro hijos menores de edad. Su pareja confesó el crimen en el juzgado. La víctima, que había presentado denuncias previas, fue localizada sin vida en el entorno de una nave. La Guardia Civil detuvo al agresor poco después. Con este crimen, Extremadura suma ya dos asesinatos machistas en lo que va de 2025. Dos vidas truncadas por un problema estructural que sigue sin respuesta suficiente.

Este nuevo asesinato vuelve a poner sobre la mesa lo que los datos confirman de forma persistente: la violencia de género no da tregua. En los tres primeros meses del año se han presentado 726 denuncias en los órganos judiciales extremeños y según el último informe del Ministerio del Interior, actualizado a junio de 2025, hay 2.864 casos activos de mujeres extremeñas inscritas en el sistema Viogen. La mayoría de las víctimas convivían o había convivido con su agresor, y apenas una de cada cinco contaba con medidas de protección activas en el momento de la denuncia. Mientras tanto, el número de mujeres asesinadas en el conjunto del país asciende ya a 24 en 2025.

Las carencias

Pese a los avances legales y las herramientas disponibles, el sistema sigue fallando. En muchas zonas rurales de Extremadura, ni siquiera hay agentes formados en violencia de género. Las mujeres más vulnerables no encuentran refugio rápido ni seguimiento especializado. El sistema VioGén, aunque imprescindible, está claramente desbordado. Muchas víctimas no reciben la atención adecuada, y las medidas judiciales llegan tarde o simplemente no se aplican. Esta desigualdad territorial en la protección vuelve a poner a las mujeres en una situación de riesgo permanente, especialmente en entornos pequeños y aislados.

Medidas en marcha

En medio de este contexto, existen iniciativas que demuestran que es posible actuar de forma eficaz. La Junta de Extremadura ha implementado los llamados Puntos VioGen en centros de salud y espacios públicos, ofreciendo atención psicológica, jurídica y acompañamiento a las víctimas sin necesidad de que estas acudan a una comisaría. También se han reforzado los Puntos Violetas como espacios de primera acogida. Estas medidas acercan la ayuda a la vida cotidiana y permiten una detección más temprana, evitando que los casos escalen hasta desenlaces fatales. Pero estas herramientas, aunque útiles, siguen sin ser suficientes. Requieren más personal, más formación y cobertura total en el territorio.

Nuevas generaciones

A la vez que el sistema institucional enfrenta carencias, la raíz del problema se mantiene viva en la base social. Lo más inquietante no está solo en los casos actuales, sino en lo que se empieza a reproducir entre las generaciones más jóvenes. En Extremadura, según datos del Instituto de la Mujer, una parte preocupante de adolescentes normaliza conductas de control y celos. Muchos no identifican el dominio sobre la pareja como una forma de violencia, e incluso algunos justifican el maltrato bajo ciertas circunstancias. Todo esto confirma que la educación en igualdad no está calando de forma efectiva, y que los discursos machistas, reforzados por las redes sociales y el consumo descontrolado de pornografía, siguen moldeando actitudes en los más jóvenes.

Frente a todo esto, hay algo claro: no basta con condenar los asesinatos. No basta con minutos de silencio ni con frases vacías. La violencia de género requiere una reacción mucho más profunda, sostenida y decidida. Requiere medios reales, prevención eficaz y una transformación educativa y cultural que alcance cada rincón de la sociedad.

Cada mujer asesinada no es solo una víctima: es también un recordatorio brutal de que estamos llegando tarde. Si no se refuerzan los mecanismos de protección, si no se invierte en educación desde la infancia y si no se actúa con contundencia desde las instituciones, el próximo nombre en la lista será solo cuestión de tiempo.

La violencia de género no es inevitable. Pero combatirla exige voluntad política, compromiso social y, sobre todo, no mirar hacia otro lado cuando el horror vuelve a repetirse, una y otra vez.

* Si estás en peligro o conoces a alguien que lo esté, llama al 016. Es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura.