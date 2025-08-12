Extremadura necesita liderazgo político

Extremadura afronta el último año y medio efectivo de legislatura autonómica sin oposición, y con un Gobierno remando a favor de corriente, a sabiendas de que su principal objetivo es no cometer errores para ganar las siguientes elecciones; si la estrategia en política debería estar siempre muy por debajo de los intereses generales, aún mucho más en una región como esta, que necesitaría poner en marcha políticas activas una semana sí y otra también, para escapar del olvido institucional y de la decadencia social.

La región parece haberse contentado con su momento turístico dulce, aunque eso suponga que los extremeños, con sueldos mileuristas, paguen los refrescos y los cafés a precio de visitante extranjero

Casi todos los españoles sabemos ya, los extremeños también, que la clase política es uno de nuestros principales problemas. Lo hemos vuelto a confirmar estos días con la revelación de decenas de currículos falsos. También en Extremadura.

La región parece haberse contentado con su momento turístico dulce, aunque eso suponga que los extremeños, con sueldos mileuristas, paguen los refrescos y los cafés a precio de visitante extranjero, o que los apartamentos dedicados a los foráneos estén asfixiando el mercado de la vivienda, haciendo materialmente imposible su acceso para quienes pagan aquí sus impuestos. Todo esto sin tener en cuenta que el turismo es una actividad económica destructiva y de tal fragilidad que un par de malas noticias en los informativos de la mañana se la pueden llevar por delante en veinticuatro horas.

El asedio de los nacionalismos vasco y catalán amenaza con estrangular la financiación extremeña hasta el punto de tener que luchar por la supervivencia, en una región donde ya se sufren tasas de pobreza y precariedad situadas en los lugares más altos de España y Europa, sin que esto parezca que esté generando especial convulsión en Extremadura, más allá de los fuegos de artificio bipartidistas.

La gigantesca contradicción entre las acuciantes necesidades extremeñas y su parálisis social y política solo puede entenderse por razones de compleja profundidad cultural y antropológica

Aunque en casi toda España surgen con fuerza partidos anclados a los intereses propios de cada región, incluso de cada provincia —recordemos el gran éxito de Teruel Existe o Soria Ya—, los extremeños, a pesar de situarse a la cola de todo, no parece que, por el momento, detecten esa necesidad.

La gigantesca contradicción entre las acuciantes necesidades extremeñas y su parálisis social y política solo puede entenderse por razones de compleja profundidad cultural y antropológica, que seguramente el politólogo Robert Putnam (n. 1941) razonaría en los mismos términos de capital social que utilizó para explicar las diferencias de desarrollo entre la Italia del norte y la Italia del sur.

Es encomiable la lealtad extremeña al proyecto nacional español, pero quizá es el momento de que despierte de lo que solo fue un sueño: España va camino de convertirse en una suma de partes más que en un todo coherente, y las regiones que no lo hayan entendido a tiempo, solo podrán elegir un camino de subsidiariedad respecto a las demás. Extremadura necesita un fuerte liderazgo político, más que nunca, y quizá nunca estuvo más lejos de tenerlo.

Enrique Pérez Romero es doctor en Comunicación Audiovisual

