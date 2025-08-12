¡Al ladrón! ¡Al ladrón!

No solo la noticia del intento de robo el miércoles al arquitecto Santiago Calatrava en Valencia, sino también la del robo el sábado al concejal barcelonés Daniel Sirera en el barrio de Saint Antoni de Barcelona. «Es que no tienen vergüenza», dice un señor al lado cuando cerraba el periódico. «¿Quiénes?». «Eso. Lo que estaba usted leyendo del arquitecto».

Del robo al concejal de Barcelona, él mismo lo denunció en las redes sociales, donde explica que «cuando llego a mi moto, tenía forzada la guantera», de la cual se llevaron unas gafas y el cable para cargar el móvil. Más que por lo robado –aunque unas gafas, ojo–, la noticia del robo al concejal Sirera se justificaría por su cargo, pues no todos los días roban a un concejal –o no todos los concejales lo denuncian en las redes, quizá–, pero es obvio que se justifica, sin duda, por la ironía de que había ido a Sant Antoni precisamente a «hablar con comerciantes y vecinos sobre la inseguridad del barrio», por lo que pudo predicar con el ejemplo, con perdón.

Tal vez el concejal Sirera inventara la noticia del robo y, después de ir a Sant Antoni a hablar sobre la inseguridad, mostrara las pruebas de que le habían robado para ilustrarla

En cuanto al intento de robo al arquitecto Calatrava, ¿ha sido noticia porque la víctima era el arquitecto Calatrava o porque unos ciudadanos frustraron el robo? Desde luego, no lo ha sido por el ladrón, es decir, no podía ser noticia que un ladrón robara o que intentara robar, sino que, para que el ladrón fuera noticia, era preciso o que la víctima fuera conocida o que unos ciudadanos impidieran el robo. Y ni por esas. Aun dándose las dos condiciones, no una sino las dos, esto es, que la víctima era conocida y que unos ciudadanos frustraron el robo –en concreto, el yerno de Calatrava, un turista y un policía fuera de servicio–, el ladrón no ha sido noticia. Salvo este cliché periodístico con sintaxis de atestado: «Ciudadano argelino de 27 años con antecedentes».

Tal vez el concejal Sirera inventara la noticia del robo y, después de ir a Sant Antoni a hablar sobre la inseguridad, mostrara las pruebas de que le habían robado para ilustrarla. Solo que los de una pastelería próxima le habían recogido el libro de instrucciones de la moto y el mando del parking.

Y tal vez si el intento de robo al arquitecto no ha sido noticia por el protagonista Calatrava ni por el protagonismo de los ciudadanos, lo ha sido por el objeto del robo, un reloj, y por su precio, 110.000 euros. Lo cual aclararía el comentario del señor que estaba al lado: «Eso. Lo que estaba usted leyendo del arquitecto». En efecto, un reloj de 110.000 euros. «Es que no tienen vergüenza».

Daniel Salgado es funcionario

Suscríbete para seguir leyendo