Los orangutanes, parientes cercanos, cuando no duermen lo suficiente lo solucionan igual que los humanos: con una buena siesta. Sin duda eso los coloca como primates muy inteligentes.

No conozco mejor forma de recuperar fuerzas que la siesta. Este desconectar del mundo en mitad de la jornada, el tiempo que sea, es reparador, y mucho más en verano, cuando las temperaturas y los excesos gastronómicos invitan a cerrar las pestañas. El hallazgo de la siesta de los orangutanes ha sido posible tras un arduo trabajo en la selva tropical de Indonesia. La evolución del sueño en los grandes simios siempre ha sido objeto de controversia. Los científicos estuvieron recopilando datos del suelo de orangutanes en Sumatra durante 14 años. Pero no ha sido fácil llegar a esa conclusión. Los orangutanes en estado salvaje duermen en unos nidos instalados en un lugar elevado. Tarda unos diez minutos en construirlo entrelazando ramas de árboles e incluso hace un trasunto de almohada. Duermen solos salvo en el caso de las hembras con crías lactantes. El periodo de sueño es de unas 13 horas. Sin embargo, cuando no conseguían dormir por cercanía de otros animales o porque tenían actividades sociales por la noche, hacían siesta durante el día. El cálculo es de 5 minutos por cada hora menos de sueño la noche anterior. Al igual que sucede con los humanos es posible que las siestas ayuden fisiológica y cognitivamente tras una noche de sueño no óptimo. Los orangutanes de Suaq son los que tienen esta técnica más depurada y los nidos para dormir la siesta que construyen son menos elaborados que los nocturnos.

Otro hallazgo. La siesta está vinculada a estilos de vida semisolitarios. Los primates que viven en grupos amplios no la practican tanto porque tienen que coordinarse con los demás miembros. Por cierto, que la media de la siesta de los orangutanes es de 76 minutos. La verdad es que creo que los orangutanes están tan cerca de ser humanos por motivos como éste. Deberíamos practicarla más a menudo, a ver si evolucionamos un poco más y sustituimos las beligerancias por un sueño reparador.