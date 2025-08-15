Tristemente, la España quemada coincide mayoritariamente con la vacía y olvidada y como cada verano caen los incendios sobre ella y las reflexiones sobre la prevención. Para prevenir conviene sentar algunos hechos evidentes: el cambio climático, el abandono de actividades ganaderas y agrícolas, el descenso de actividades de aprovechamiento de los montes y bosques y, por supuesto, la intencionalidad que hay en la mayoría de los casos. Esto es así y lo que puede ocurrir en adelante es que se agraven, por lo que insistir en ellos es apuntarse al lamento y a la cantinela de que los incendios se apagan en invierno.

Desde mi desconocimiento técnico sobre el asunto, me atrevo a proponer, al menos como reflexión, tres actores para la prevención. El primero, las administraciones, que deben dotar de más medios a quienes se juegan la vida en la extinción, pero también de más medios humanos y técnicos de vigilancia (y aquí los drones tienen su papel), de desbroce del campo, de creación de cortafuegos y de exigencia legislativa cuando sean montes privados para que se haga el mantenimiento. Y, por supuesto, de una legislación más punitiva tanto por los abandonos como para quienes incendien, o se beneficien de la quema, que no creo que haya tanto trastornado mental.

El segundo actor son los ecologistas, agrupados o individuales, nacionales e internacionales, que deberían revisar algunos de sus postulados, porque a ver si para salvar una especie de la flora o la fauna lo que se acaba es con toda la vida, incluida la que tanto empeño se pone en proteger, en demasiadas ocasiones desde despachos urbanos. Los cada vez más menguantes agricultores y ganaderos se encuentran con más trabas para intervenir en los montes con su actividad y, con ello, prevenir incendios futuros.

Por último, cada ciudadano y, en especial, quienes utilizamos los montes para prácticas de ocio. Es fundamental concienciarnos, y sancionarnos cuando corresponda, tanto por la basura que arrojamos, sobre todo plásticos y vidrios, que son una auténtica cerilla, como por el trasiego por donde nos viene en gana, con lo que supone de destrucción y de facilitación de la extensión del fuego cuando se produce.

El precio de conservar lo rural es alto, pero ¿cuál es el valor de la pérdida de vidas humanas y animales, viviendas, empresas y recuperación del campo?¿Cuál el de tener soberanía alimentaria? ¿Cuál el de no tener una España vacía y quemada?

Luis Mariano Esteban Martín es profesor y escritor

