El laberinto en la vivienda

Toda generación tiende a ver sus vivencias como únicas, exclusivas, como el adolescente que cree que sus padres ‘no comprenden’. Lo que no puede cuestionar el peso de la experiencia. Por eso, hasta cierto punto, no deja de asombrar que nos mostremos epatados por la reaparición de problemas o circunstancias ya repetidas. Es el caso de la vivienda: nadamos en un mar de análisis mediáticos del problema de la vivienda. Que cristalizan, invariablemente, en la superficialidad de centrarse en la dificultad de acceso para los jóvenes y un paulatino pero constante aumento de los precios. Es un perfecto espejo de la cartelera estival: un puñado de remakes y reboots de décadas pasadas.

Es cierto que ambas variables son visibles, pero la tentación no puede ser confundir síntomas con enfermedad. Sobre todo, porque esta coyuntura dista mucho de ser inédita. Es un escenario con profundas similitudes con el de la crisis financiera en el período 2007-2008 y la burbuja inmobiliaria, que a su vez mostraba paralelismos con la acaecida en la lejana década de los noventa. Todos se resolvieron de la misma forma: a través del exceso de oferta.

¿Una respuesta simple a un problema complejo? Bien, la respuesta es sí y no a la vez. Afirmativo, porque en ambos casos la solución fue un fuerte incremento en la oferta, sólo que se produjo de formas distintas. Por ejemplo, en la gran crisis, se aumentó la vivienda disponible porque la drástica contracción del crédito y el efecto de la incertidumbre sobre el empleo generaron un shock en la demanda y esto permitió que la compraventa se ralentizará de modo notable. Eso fue lo que generó la década tranquila, que ahora ha tocado a su fin.

Por otro lado, para dar con la clave hay que favorecer la creación de las condiciones necesarias en el mercado inmobiliario. Es en este punto donde aparece el choque con el laberinto político- administrativo.

Podemos notar esta parálisis en dos factores. Primero, la mayoría de las decisiones sobre políticas de vivienda (por no extendernos al urbanismo) se hacen desde una visión altamente territorializada. La izquierda en el sur de la comunidad de Madrid está evitando desarrollos urbanísticos amplios por un doble temor: el de un “pelotazo” y el “qué dirán” sus propios votantes. Esto ralentiza la oferta y, oh sorpresa, tensiona los precios en otras zonas cercanas, a menudo en localidades con el mismo signo político.

Lo que nos conduce a un segundo aspecto: la ausencia de una coordinación legislativa entre administraciones. Esto tiene un reflejo mortal en la acción sobre la política de vivienda y especialmente en la tramitación sobre los desarrollos de suelo. La cadena de transferencia de competencias ha forjado un sendero de ineficiencias, probablemente porque el constituyente nunca pensó que serían coartadas políticas sino herramientas.

Súmenle, claro, un anclaje aún mayor: la «pared» ideológica en España. A menudo en nuestro país, ciclo inmobiliario y político han coincidido, con el primero marcando el ritmo. ¿Está pasando otra vez? Desde luego, el gobierno sigue planteando alternativas a una lucha contra un escenario inmobiliario que, sencillamente, no existe. Esto es 2025.

Alberto Hernández Lopo es abogado

