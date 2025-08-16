Otro 15 de agosto al que sobrevivo

Sabe Dios, o quien esté al volante de todo esto, que amo mi trabajo aquí en la sección de Deportes de El Periódico Extremadura. Ahora es cuando habría que insertar todas esas patochadas de tazas motivacionales como «consigue un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en tu vida» y cosillas así. En general, los periodistas somos un poco así, unos motivados dos del quince, aunque siempre existen los amargados de toda profesión, esos que le ponen pegas a absolutamente todo.

Pues nada, yo llevo una pila de años diciendo lo mucho que disfruto con esto: ir los partidos y escribir la crónica de lo que ha pasado con la hora pegada al culo, llamar a los protagonistas -y a los filtradores de turno, lo confieso- para ver si les sacas alguna noticia, acudir a actos donde a veces ponen jamón del bueno al final y conocer a tipos a los que la gente admira por sus capacidades en el deporte. Por encima de todo esto está sin duda escribir: ponerse delante del ordenador como estoy haciendo ahora mismo y soltar lo primero que se te ocurre, y también lo segundo que se te ocurre, y también lo tercero, por qué no. En fin, esa fabulosa autopista que construyes entre tu cerebro y tus dedos pasando por tu corazón y a veces por tu estómago.

Pero... (ya se acaba el cuento de hadas, tranquilos)…

Pero está el 15 de agosto. Ayer. Y todos los años hay uno, leñe. Joder, llegaría a decir. Y todos los años me toca currar, como a otros cuatro gatos aquí que, por cierto, se están dejando la vida en cubrir los malditos incendios. Bravo. Creo que el 15 de agosto es la zona cero del periodismo deportivo regional, o al menos yo lo vivo así. En todo este tiempo he currado casi siempre en 15 de agosto y ni un recuerdo bueno tengo. Se juntan una serie de vicisitudes negativas que se repiten de forma cansina y que hacen que mi irresistible vocación se resquebraje. Menos mal que el día siguiente ya está siendo 16 y se me está pasando, que si no... soy capaz de prepararme una oposición para ser ‘profe’ de secundaria. Bueno, no. Tampoco exageremos.

Sobran los motivos

¿Qué pasa? Empecemos con esta acumulación de catastróficas desdichas de esta fecha sin necesidad de preguntarle a Grok, que, para unirme a la opinión de moda, falla más que una escopeta de feria. Y es que solo tienes que apretarle un poco. En eso también se parece a las personas.

Para empezar, no hay ni Dios (otra vez con Dios, ¿te pasa algo, Javi?). Todo el mundo se ha largado a la playa, al pueblo, al extranjero (¿qué os pasa este año conAsia?), a la montaña... No encuentras a nadie para que te eche una mano en nada. Y el que está en la ciudad todavía, si le llamas sabe que le vas a pedir algo y no te coge el teléfono, con buen criterio. O te deja «en visto», como dicen los jóvenes, en el WhatsApp. Así es que tienes que tirar de ti mismo, desarrollar tus habilidades, ser individualista de forma obligada. Marcarte esta columna, por ejemplo, aunque ya llevo otras dos de este palo, que pasé a llamar "Actos inexplicables". ¿Las anteriores? Aquí y aquí, para los que os gusta que os lo den todo hecho.

Y es que hay poquitas noticias. Los equipos de fútbol están en plena pretemporada jugando partidos de chichinabo sobre los que a veces te encuentras con problemas para reunir unos datillos de nada. En este sentido tengo que reconocer que las redes sociales han ayudado bastante. Para algo tenían que valer más que para que unos cuantos suelten su bilis casi siempre bajo seudónimo, ¿no? Dad la cara, chicos. Tampoco pasa nada.

Lo que hago yo sobre todo, que es el baloncesto, todavía no ha empezado ni siquiera la pretemporada. Otros años sí lo había hecho a estas alturas y el 15 de agosto podías meterle un poco de inventiva para sacar algún tema, pero ahora… Oye, al menos el Cáceres se ha sacado de la manga esta gira por China que, en fin, espero que al menos esté dejando algún euro en el club y sea una buena experiencia para los chavales que han ido.

Después está este puñetero calor, que a veces se había atemperado un poco a estas alturas pero que este verano está castigando cual resaca de ronSafari. A veces, cuando piso la calle, creo que me voy a derretir literalmente (quizás no tan literalmente, vale). Al menos en la redacción hay un aire bien potente. Y cómo será la cosa que este verano está habiendo pocas discusiones sobre que está demasiado fuerte, como pasó otros años. No me voy a meter en el jardín de decir quiénes lo reclamaban menos frío. Mi carrera periodística no es que haya sido la monda, pero me daría pena que fuese cancelada así por las buenas.

Agujero veraniego

No me quiero imaginar la factura de electricidad que se me viene encima porque en casa lo tengo puesto mucho y a tope cuando estoy allí con mi señora. En teoría esta calufa da para conversación en el ascensor, pero es que vivo en un primero y no es algo que necesite demasiado.

Otro momento dramático de cada 15 de agosto es que sales a tomarte algo y no hay un bar abierto en 20 kilómetros a la redonda. Cierran hasta las heladerías, casi. Esta ciudad (Cáceres) es un poco así, pero en fin. La gente de la hostelería también tiene derecho a descansar. Para colmo, quienes renuevan los productos de las máquinas expendedoras de la redacción aquí nos tienen muy abandonados.

Un tal Cliff Arnall, psicólogo, se inventó lo del ‘blue monday’: considerar el tercer lunes de cada enero el día más triste del año por una combinación de factores como el clima gélido, las inevitables deudas navideñas (¿de verdad necesitabas ese Funko?), el tiempo transcurrido desde las vacaciones y el incumplimiento casi obligado de los propósitos de Año Nuevo. A este listo me gustaría verle en mi pellejo.

Sin embargo, contra todo pronóstico he sobrevivido una vez más. Siempre lo logro: todos podemos ser héroes aunque sea solo por un día. Supongo que era a esto a lo que se refería David Bowie. Pero ya me temo el 15 de agosto de 2026 y es bastante probable que siga en la misma silla que hoy.

Suscríbete para seguir leyendo