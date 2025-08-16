Morante y Roca Rey a cara de perro

Morante es un tipo extraño, tan extraño que cuando torea se le nota. Se lo digo yo, que le tengo, como casi todos, querencia. Y gratitud. Morante ha cargado con el peso muerto de la fiesta en momentos difíciles. No le ha faltado voluntad, quizá sea ese su mejor muletazo. Morante se puede a sí mismo, Morante, como la orilla, siempre enfrentado a sí mismo. Y ahora, a Roca Rey. Quizá haya alguien que no sepa que el rifirrafe arranca en Santander, cuando Roca veta a Morante como sustituto de Cayetano. No tiene demasiado sentido, porque ambos se anuncian juntos en numerosos carteles… Morante quiso donar sus honorarios a la beneficencia santanderina; ni por esas. Claro que el tanguillo del rifirrafe se canta, a buen seguro, desde antes; fundamentalmente porque en el trono del toreo nunca hay hueco para dos. O Lagartijo o Frascuelo. O Joselito o Belmonte. O Luis Miguel Dominguín o Antonio Ordoñez. Manolete es caso aparte… Casi siempre se trata de toreros de palos distintos, normalmente la armonía se enfrenta al poderío y, también casi siempre, la armonía, como por designio divino, acaba imponiéndose al poderío. Esa es la pena de Roca, que puede demasiado. Dicen que en Santander vetó a Morante. Tal vez. De lo que no hay duda es de que días después, en El Puerto de Santa María, por un lance de más o de menos en un quite, cruzaron reproches en el callejón ante los ojos atónitos de toda la tauromaquia. Sobre mojado… Quizá Morante estuvo quisquilloso de más, quizá Roca educado de menos. A las manos no llegaron, que de todo se ha visto en los ruedos de España. Luego, un par de días después, vino la cornada de Pontevedra y nos hemos quedado sin ver quien podía más en sus próximos enfrentamientos.

Está recrecido el puñadito de los que van a la plaza a ver el milagro y lo ven aunque se suspenda el festejo. Aunque quizá con eso baste para empezar, con ir a la plaza

Se preguntarán ustedes de qué pie cojeo… Ni yo lo sé a ciencia cierta. Siendo yo de Bilbao soy más de toros que de toreros, si es que se pudiera -que no se puede- los unos sin los otros. Morante vino a heredar de Curro y, como mi amigo Felipe Albarrán, opino que la herencia sigue yacente. Demasiado romero… Y, sin embargo, es difícil torear mejor que Morante. Verdad incontestable, casi tan incontestable como que son muchos los que aplauden de él hasta lo que no se debiera aplaudir. Está recrecido el puñadito de los que van a la plaza a ver el milagro y lo ven aunque se suspenda el festejo. Aunque quizá con eso baste para empezar, con ir a la plaza. Los dos, Morante y Roca, Roca y Morante, llenan las plazas. Arrastran por dos palos distintos. Gente joven… A cada cual más. Y si la tauromaquia es desmayo, también es angustia. Cada cual tiene su torero. Yo me quedé en Julio Robles. A Morante un toro le mandó al hule el pasado 10 de agosto. Fue en Pontevedra. Un 13 de agosto, en Béziers, un toro dejó paralítico a Julio Robles. Eso fue hace la tira de años, treinta ya, y sigue siendo mi torero. El toreo tiene algo de irracional. Y me gustaría cantar a Julio como le canta Isabel Tabernero, con la muleta planchada donde los pitones queman, a muletazos de verdad. Escribe mejor que yo quizá porque ama más a Julio que yo mismo. Y eso es el toreo, una devoción infinita por el hombre y por el toro. En fin… ahora que lo pienso mejor… quizá en el trono del toreo quepa más de uno. Así por los siglos de los siglos.

