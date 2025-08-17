España en llamas: ¿Cómo combatir incendios incontrolables en una tierra que se despuebla?

En apenas dos semanas de agosto, más de 115.000 hectáreas han ardido en España. Extremadura, con el incendio de Jarilla como símbolo de la devastación, evidencia que el cambio climático, el abandono rural y la falta de profesionalización exigen unidad política, una ley urgente y una estrategia de prevención real frente a los incendios de nueva generación.

En todos los casos, el Plan Infoex ha demostrado por qué es uno de los dispositivos más valorados del país

Agosto de 2025 será recordado como uno de los veranos más negros de nuestra historia reciente. Tres personas han perdido la vida, entre ellas dos voluntarios, miles han sido evacuadas y pueblos enteros han visto cómo las llamas devoraban su entorno. En Extremadura, el incendio de Jarilla lleva ya arrasadas unas 6.000 hectáreas, obligando a desalojar viviendas y movilizar todos los recursos disponibles. Hace menos de un mes en Las Hurdes se producía el mayor incendio, hasta ahora, del verano con otras 2.500 hectáreas afectadas. En todos los casos, el Plan Infoex ha demostrado por qué es uno de los dispositivos más valorados del país: brigadas que, junto a bomberos forestales, Protección Civil y vecinos, se han enfrentado a un fuego que avanzaba como si el monte estuviera hecho de pólvora.

El cambio climático ha creado fuegos de nueva generación: más rápidos, más virulentos y con comportamientos imprevisibles

Pero estos incendios ya no son los de antes. El cambio climático ha creado fuegos de nueva generación: más rápidos, más virulentos y con comportamientos imprevisibles. Olas de calor extremo, sequías prolongadas, vegetación acumulada tras primaveras lluviosas y vientos erráticos forman un cóctel letal. Ante este nuevo enemigo, las primeras horas son decisivas, y solo la reacción de equipos altamente preparados y con medios suficientes puede marcar la diferencia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha vuelto a demostrar su capacidad de intervención inmediata y su valor en situaciones límite.

En este escenario, las polémicas partidistas resultan no solo inoportunas, sino insultantes para quienes lo han perdido todo

En este escenario, las polémicas partidistas resultan no solo inoportunas, sino insultantes para quienes lo han perdido todo. El fuego no entiende de ideologías, y la defensa del territorio exige unidad total de todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central, por encima de las siglas y los cálculos electorales. Cada hora de debate estéril es una hora que podría destinarse a coordinar esfuerzos y salvar vidas. Afortunadamente también en esta ocasión Extremadura ha vuelto a distinguirse por el clima de concordia, absolutamente imprescindible. Primero, la población, la vida de las personas, sus bienes y el preciado ecosistema que nos rodea. Sin que ello evite el debate público sobre cómo abordar estos nuevos fenómenos extremos y devastadores, surgidos por virulentas llamas nacidas de tormentas secas de comportamiento errático y, lamentablemente, por acción intencionada o negligencia del hombre, que siguen siendo mayoría.

Es preciso una especialización, una formación continua y más inversión. Lo reconocían así estos días técnicos de la Junta de Extremadura a pesar de ser uno de los escasos gobiernos regionales que ha aumentado presupuestos para la prevención, el primer mandamiento contra el fuego.

La profesionalización total de los servicios de extinción ya no admite demora. Es imprescindible que el Congreso apruebe la ley pendiente que garantice formación continua, estabilidad laboral y medios adaptados a la realidad de incendios extremos. No podemos seguir confiando solo en la heroicidad de quienes se juegan la vida en cada campaña para compensar carencias estructurales.

Pero el fuego no se alimenta solo del calor y el viento. La despoblación y el abandono rural han convertido amplias zonas de España en polvorines listos para arder. Sin ganadería extensiva, sin limpieza de montes, sin una gestión forestal activa y sin relevo generacional en el campo, la vegetación se acumula y se convierte en combustible perfecto. Revitalizar el sector primario, dignificar el trabajo agrícola y forestal y dar valor económico al cuidado del territorio no es solo una cuestión de desarrollo rural: es una política de protección civil.

Este agosto ha dejado cicatrices profundas en la tierra y en las personas. No podemos permitirnos otro igual. Los incendios de nueva generación han llegado para quedarse y la única respuesta posible es cambiar nuestra forma de afrontarlos: prevención real, gestión activa del monte, profesionalización de todos los servicios de extinción, unidad política y recuperación del mundo rural. El enemigo ha cambiado. Nosotros también debemos hacerlo. La próxima ola de calor está a semanas; la próxima tragedia, a un soplo de viento. El momento de actuar es ahora.

