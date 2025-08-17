¿Truco o trato?

Aunque todavía un poco alejados de Halloween en el calendario, porque aún faltan tres meses para que llegue noviembre y, si seguimos con la racha que llevamos, puedan ser meses más calurosos de lo normal, Donald Trump, disfrazado de hombre de negocios avispado, juega con los políticos internacionales magistralmente y, cuando parece que les ofrece un trato, lo que hábilmente hace es prepararles un truco.

No en vano el “trickortreat” americano casi ha arrasado por completo con nuestra tradición de asar las castañas y, cuando llega la festividad de Todos los Santos, hay más niños y mayores disfrazados de calabaza que grupos de infantes haciendo calbotes. Y el presidente de los Estados Unidos, como buen americano, hace buen uso de esta tradición y ofrece siempre un trato para luego desvelar el truco. Un truco final, tan magistralmente ejecutado, que da la impresión, a quien lo recibe, de ser un magnífico y espectacular trato.

Y así nos ofrece a Europa una subida de 10 puntos y Ursula sale de la reunión creyéndose la rebaja de 15. Un perfecto “trick”, que parece un increíble “treat”

Y así lo decía la cara de inmensa alegría de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quien, después de reunirse con Trump, anunciaba, loca de contenta, que había conseguido un gran trato con el americano, bajando los aranceles que le imponía a Europa de un 30% a un 15%. Efectivamente, el “treat”, o mejor “el trick” de Trump, era haber amenazado con un 30%, cuando estaban previamente a un 4,5% para, después, bajarlos del 30% al 15%. Y así nos ofrece a Europa una subida de 10 puntos y Ursula sale de la reunión creyéndose la rebaja de 15. Un perfecto “trick”, que parece un increíble “treat”. El mejor disfraz que ha tejido Trump para Halloween.

Y ahora se dispone a realizar otros trucos de gran mago, que confunde a la comunidad internacional en el marco de la guerra que Putin mantiene abierta contra Zelensky y el pueblo ucraniano. Casi recién nombrado, por segunda vez, como presidente de los Estados Unidos de América, dijo que se disponía a acabar, entre otras, con la guerra que Putin, por su real gana, mantiene con Ucrania y, en lugar de reunirse con Zelensky también, lo dejo fuera reuniéndose en Arabia Saudí sólo con Putin, como si el asunto no tuviera nada que ver con él. Y no contento con eso, ridiculizó, en el despacho oval de la Casa Blanca, al presidente de Ucrania, poniéndole ante toda la prensa internacional a caer de un burro y casi echándole la culpa a él de la guerra que Putin comenzó contra su pueblo.

Más tarde nos hizo creer a todos que se reconciliaba con Zelensky y que Putin era alguien indeseable. Un “trickortreat” con cada uno de ellos. Y, como siempre, primero les presenta el dulce trato y después remata con el truco amargo. Conque ahora prepara un nuevo “trato” para Putin en Alaska, y no sabemos aún si también será “truco o trato” para Zelensky, porque éste no sabe todavía cuáles son los términos de ese encuentro. Sea como fuere, espero que no se deje engañar por el mago de Halloween, ya que, no en vano,Volodímir entiende bien de ese mundo de la magia, la farándula y el teatro.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del instituto Ágora

