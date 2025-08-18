El cierre de las pequeñas tiendas extremeñas

Los negocios de la España vaciada boquean como pez en charco después de décadas de servicio a los pueblos. Tenderos con quienes la confianza vecinal ha tejido una red que atrapa y fideliza. Juglares de la mañana escondidos tras una simple fachada familiar, desteñida o impecable.

El comercio de las aldeas agoniza hasta fenecer desde que hemos decidido abastecernos a través de los negocios de magnates internacionales o las homólogas de las antiguas tiendas de todo a cien, que, sin molestarse en tejer la red de la confianza, han logrado hilvanar una todavía más irrompible: la de la dependencia.

El consumo inmediato vertebra nuestra forma de adquirir nuevos productos. Obtener enseres a través de una pantalla con un sólo clic nos sume en una comodidad lujosa difícil de rechazar. Además, las páginas donde adquirir ropa o joyería a precios reducidos alimentan el ideal de vestir cada día como si fuera domingo. No faltan anuncios publicitarios ensalzando la ridícula hazaña de que un señor en motocicleta barata le acerque unos diamantes a la conocida prometida de un famoso jugador de fútbol.

Escuchar el sonido de una verja echada para siempre conlleva cerrarle la puerta a cientos de historias, sobre todo cuando es la de una librería. Si una librería se atranca desde dentro, expiran todas esas páginas a las que ya no nos acercaremos para devolverles la vida que contienen. Se apagarán las luces, se acabará la prensa, y gran parte de las posibilidades educacionales para un pueblo lleno de personas muy trabajadoras, pero la mayoría sin estudios. Perecerá también la estampa que nos regala cada septiembre, cuando familias enteras acuden a encargar los libros de texto y el material escolar con diseños preciosos, de los que no se encuentran en ningún bazar.

La librería de la plaza de Alburquerque, la de Maribel, se despide. Admite el sacrificio económico que le ha supuesto permanecer con el negocio abierto. Romántica como el Quijote, o como casi todas las personas que leemos, ha llevado hasta el final su sueño. Se jubila con su edad y la sensación del deber cumplido, pero al preguntarle si recomendaría a alguien adquirir la librería niega rotundamente: «Desde el COVID, todo son pérdidas.»

Hasta qué punto no seremos los propios vecinos quienes contribuimos a la destrucción de los mismos servicios que exigimos. Alienados y capturados por la prisa, vamos dando de lado a esas caras conocidas que pagan un alquiler, un seguro de autónomo, el género que nos ofrecen y facturas cada vez más elevadas. Aquellos locos, como Asimov, que auguraban el dominio de las máquinas, ya pueden anotarse el tanto.

