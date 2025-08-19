Javier Lambán. / El Periódico Extremadura

No basta con morir, hay que morir siendo algo. Lambán ha muerto siendo el «azote del sanchismo». Hay que joderse. No ha muerto como «amigo, excelente persona y político ejemplar», que es como ha muerto para García-Page, es decir, siendo alguien. No. También ha muerto siendo un «socialista patriota», más de lo mismo aunque sea morir siendo alguien -un socialista-, pues abunda en la idea de que el buen socialista lo es porque es patriota y, en virtud de esas dos singularidades, la de ser socialista y la de ser patriota, es imposible ser partidario del sanchismo, una doctrina.

No hay político muerto al que no se reivindique, no importa la causa. Y, como Lambán no era reivindicable para el Partido Socialista -porque sigue siendo el Partido Socialista con independencia de quién sea su secretario general-, lo reivindica la derecha… contra el Partido Socialista. Tanto es así que incluso ha habido quien se ha preguntado, después de asegurar que a la derecha le gustaba Lambán, si a la derecha le hubiera gustado que Lambán fuera de los suyos, para concluir que no.

Hasta esas indecencias se puede llegar con un muerto. Puesto que al Partido Popular le parece bien que algunos socialistas manifiesten su oposición al Gobierno, ¿qué mal podría hacerle a Lambán, una vez muerto, que se diga que gustaba a la derecha y que podría haber sido de los suyos, e incluso preguntarse si la derecha condescendería a que lo fuera? Ningún mal, desde luego, solo que se le debería haber preguntado antes, sin esperar a ahora. O, en su defecto, preguntarle a García-Page, que es probable que guste a la derecha tanto como Lambán. Y por lo mismo.

Lambán, no obstante, ha muerto siendo «su voz propia contra el viento y la marea del aparato de su propio partido», refinado modo de llamarle desleal al tiempo que se describe al partido: contra viento y marea. No es posible leer «aparato» sin leer «apparatchik», como no es posible leer apparatchik sin saber que la pertenencia a él implicaba lealtad, siguiendo las órdenes de manera acrítica. Al Partido Socialista, en mitad de la vorágine, luchando contra viento y marea por aguantar la legislatura, le ha importado más bien poco el que no ha sido leal… más que al socialismo.

En este caso, al menos, Lambán no ha muerto siendo algo, sino «su voz propia», alguien. Y en un obituario honrado, que da la cara, porque, respecto a lo de morir siendo «azote del sanchismo», es una necrología que no escribe nadie, anónima. El objetivo no era quién, sino contra.

Daniel Salgado es funcionario