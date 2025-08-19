La migración, en perspectiva

Imagen de inmigrantes. / El Periódico Extremadura

El debate superficial sobre la migración suele esconder la premisa mayor: ¿en qué son distintas a nosotros las personas que deciden dejarlo todo atrás? La respuesta es muy sencilla, porque no hay margen para la duda: son distintas porque viven en países donde peligra su vida por el hambre, la guerra o una mezcla de ambas; son distintas porque su piel es de otro color; o son distintas porque son extremadamente pobres comparadas con nosotros.

De estos tres argumentos los dos últimos apenas merecerían atención. Uno de ellos es el de los racistas. El otro es la aporofobia de quienes desprecian a las personas desfavorecidas, bajo el fantasioso dogma liberal de que lo son por su culpa: porque son vagos o incapaces. Ambos tipos de personas deberían estar proscritas de la vida pública, no solo por esgrimir argumentos estúpidos carentes de rigor alguno, sino, sobre todo, por ser un peligro para la convivencia.

La única razón de peso que merece debate es la primera, en cuanto que entran en juego elementos tan nucleares de la política como la soberanía nacional, la distribución de recursos siempre escasos, la seguridad ciudadana, el mercado laboral y un etcétera que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida social. Eso hace el debate muy complejo, lo que contribuye a la demagogia, el populismo y la confusión permanente entre posiciones que solo terminan siendo una bandera levantada desde uno de los dos bandos habituales de la contienda política.

Los análisis radicales, es decir, aquellos que van a la raíz del problema, suelen estar ausentes del debate público, porque duelen, incomodan y apuntan a la debilidad del sistema imperante. En el caso de la migración el asunto central es: ¿por qué los países de donde provienen los migrantes tienen una situación tan desesperada?

También aquí la respuesta es sencilla. Salvo casos excepcionales, la miseria de las naciones proviene siempre del ataque de otras naciones para hacerse con su riqueza.

Este análisis no suele escucharse nunca en las naciones que han sido o son imperio, territorial o económico, porque han sido o son aquellas que más daño han hecho a otras: Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Estados Unidos, España y Portugal.

No es casual que casi todos estos países sean hoy ricos y que aquellos con los que guerrearon o a los que colonizaron sean pobres. Tampoco es casual que, salvo dos, todos sean europeos.

La inmigración es asunto de enorme complejidad en la superficie, que hay que desbrozar en el único ámbito donde tiene verdadero sentido: el internacional. Y ahí tenemos dos certezas de las que deben partir todos los análisis y soluciones: primera, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos naturales; segunda, la historia de las naciones y sus habitantes, que determina el presente, tiene responsables.

La respuesta a la pregunta inicial, pues, es: las personas que migran son distintas a nosotros porque nacieron en territorios históricamente maltratados por nosotros mismos.

Enrique Pérez Romero es doctor en Comunicación Audiovisual