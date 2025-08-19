Opinión | Zona Zero
Toros y humo en el horizonte
Los seres humanos nos jugamos la vida. Unos defendiendo el patrimonio natural ante el fuego, otros ante los morlacos en las fiestas. Un agridulce contraste en este doloroso verano
Sale la primera vaquilla de la tarde y las nubes son una amalgama de ceniza, humo y calima. Este no es un verano más y los pirocúmulos de la lejanía no son ninguna broma. Extraño agosto este. Mientras unos pueblos festejan a sus Vírgenes y homenajean a sus emigrantes, muy cerca, en otros, bomberos, voluntarios y ahora ejército, se juegan la vida por proteger un patrimonio que se tarda siglos en atesorar y horas en perder para siempre por culpa de unos canallas.
Los festejos taurinos de Garrovillas de Alconétar tienen estos días la histórica plaza Porticada a rebosar cada tarde. Es curioso, pero allí también se exponen a un desenlace funesto, pero por motivaciones distintas, los aficionados al toro. España es un territorio de contrastes, en el que ese fino hilo que une la vida y la muerte se adelgaza tanto que se vuelve invisible. Sale el primer morlaco de la tarde y pasa un hidroavión ante los ojos de miles de personas que jalean a los morlacos y vitorean a los escasos valientes que se lanzan al coso con improvisadas muletas. La charanga ejecuta clásicos de los pueblos en fiestas, como Paquito Chocolatero, y los tendidos hierven literalmente.
En Garrovillas los toros se quieren con trapío, bien presentados. Es una exigencia general y no puede, ni debe haber ninguna sospecha al respecto. El primer toro de las fiestas no da juego y se oyen silbidos en las gradas. Pasan dos helicópteros para repostar agua en el Tajo. El segundo toro sale con fuerza, pero se deshincha al poco tiempo tras embestir a un muñeco que recrea la suerte de don Tancredo. Las peñas cantan y se agitan como una masa multicolor ajena a los purismos de la tauromaquia, y con la mente ya puesta en la verbena de esa noche. La tarde finaliza en medio de un olor a rastrojo, sudores mezclados y una extraña alegría. Muy cerca, en Navas del Madroño, un herido por asta de toro. A lo lejos, con la noche avanzando, se adivinan unos puntos de luz candentes que nos recuerdan hasta donde llega la estupidez humana. Definitivamente, este no está siendo un verano más.
