Toros y humo en el horizonte

Un helicóptero del servicio contra incendios pasa en la lejanía durante los toros de Garrovillas de Alconétar el pasado sábado. / Juan José Ventura

Sale la primera vaquilla de la tarde y las nubes son una amalgama de ceniza, humo y calima. Este no es un verano más y los pirocúmulos de la lejanía no son ninguna broma. Extraño agosto este. Mientras unos pueblos festejan a sus Vírgenes y homenajean a sus emigrantes, muy cerca, en otros, bomberos, voluntarios y ahora ejército, se juegan la vida por proteger un patrimonio que se tarda siglos en atesorar y horas en perder para siempre por culpa de unos canallas.

Los festejos taurinos de Garrovillas de Alconétar tienen estos días la histórica plaza Porticada a rebosar cada tarde. Es curioso, pero allí también se exponen a un desenlace funesto, pero por motivaciones distintas, los aficionados al toro. España es un territorio de contrastes, en el que ese fino hilo que une la vida y la muerte se adelgaza tanto que se vuelve invisible. Sale el primer morlaco de la tarde y pasa un hidroavión ante los ojos de miles de personas que jalean a los morlacos y vitorean a los escasos valientes que se lanzan al coso con improvisadas muletas. La charanga ejecuta clásicos de los pueblos en fiestas, como Paquito Chocolatero, y los tendidos hierven literalmente.

En Garrovillas los toros se quieren con trapío, bien presentados. Es una exigencia general y no puede, ni debe haber ninguna sospecha al respecto. El primer toro de las fiestas no da juego y se oyen silbidos en las gradas. Pasan dos helicópteros para repostar agua en el Tajo. El segundo toro sale con fuerza, pero se deshincha al poco tiempo tras embestir a un muñeco que recrea la suerte de don Tancredo. Las peñas cantan y se agitan como una masa multicolor ajena a los purismos de la tauromaquia, y con la mente ya puesta en la verbena de esa noche. La tarde finaliza en medio de un olor a rastrojo, sudores mezclados y una extraña alegría. Muy cerca, en Navas del Madroño, un herido por asta de toro. A lo lejos, con la noche avanzando, se adivinan unos puntos de luz candentes que nos recuerdan hasta donde llega la estupidez humana. Definitivamente, este no está siendo un verano más.