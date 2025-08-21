Todos contra el fuego

Incendio en la sierra de Gargantilla (Cáceres). / Carlos Gil / CARLOS GIL

España entera huele a humo. Nuestra particular canícula ya no se mide en grados, sino en hectáreas arrasadas. Y Extremadura, con su dehesa milenaria, sus jaras obstinadas y sus encinas que guardan memoria de siglos, pagará algo más que la factura que aparecerá en los titulares de economía, pero que sí se cobra en silencio, la vida de sus pueblos, de su gente, de los milanos que no volverán, de los linces que desaparecerán o de las cigüeñas que no anidarán.

Extremadura, que todavía debiera oler a cereza recién cogida, a hierba seca que se dobla con el sol, a tierra que resiste, ahora huele a humo. Donde debiera sonar el rumor del agua entre los bancales del Jerte, retumba el crepitar de las llamas y donde hace apenas semanas celebraba el blanco de sus cerezos en flor, hoy llora con ese negro ceniza tan desolador.

Los incendios y si me apuran más en unos rincones que en otros, no solo queman árboles, queman raíces. No esas que se ven, sino las que sostienen la vida entera de un territorio. Las raíces de la encina que da sombra y alimento, las del alcornoque que guarda silencio hasta que alguien lo despoja de su corteza, las del cerezo que estalla cada primavera como promesa de renacimiento. Pero, sobre todo, arden las raíces invisibles de nuestra identidad, de la fauna que huye y la flora que no volverá, de la memoria compartida de generaciones que crecieron, crecen y quieren seguir creciendo entre jaras y cigüeñas, entre veranos de cigarras y otoños de lluvia agradecida.

Cada incendio es un pedazo de futuro que se nos va. No se trata solo de paisaje, se trata de la vida que sostiene la vida. Cuando cae un bosque, no se desploman solo los árboles, también los pueblos que los rodean. Se apagan empleos, se marchitan ilusiones y se extinguen los sonidos otrora música cotidiana de toda una vida.

Por eso, ahora más que nunca, debemos ser conscientes que en esta batalla contra las llamas todos tenemos deberes. Desde arriba, quienes gobiernan, con políticas valientes de prevención, inversión y cuidado del monte. Desde abajo, cada uno de nosotros, con respeto, responsabilidad y amor por la tierra que alimenta, que arropa, que siempre acoge a sus hijos. Extremadura y así tantas regiones ahora golpeadas por el infierno más terrenal que pueda existir, no merecen ser recordadas por sus cenizas, sino por la flor blanca del cerezo, la fortaleza de la encina y la vida que late en cada rincón de su dehesa, de su lucha incansable en defensa de su patrimonio, de sus campos y de sus pueblos, de su entrega y cual Ave Fénix de ponerse en pie cada vez que resurge de sus cenizas.

“Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis”, escribía Dante en su Infierno. Hoy ese infierno no es metáfora, es literal, un mar de fuego que nos recuerda que la neutralidad, la indiferencia y la pasividad son también formas de incendios, y ese sí sería, como escribió Dante, el más oscuro de los infiernos.

Hoy sí que sí, “todos contra el fuego”.

Saturnino Acosta García es maestro