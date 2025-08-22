Ante la tragedia, no es tiempo de la política

Incendio en La Garganta / Carlos Gil

Ahora son incendios, antes la dana valenciana y antes cualquiera de las tragedias vividas en los últimos años, que no han sido pocas, y siempre, en esos momentos, los políticos dicen que no es el momento de la política y lo dicen ellos, que son quienes viven de la política. Si no fuese dramático, sería una bufonada rayana en insulto a la inteligencia.

¿Cómo que en una tragedia no es momento de la política? Son los políticos quienes legislan la prevención, quienes aprueban planes urbanísticos y los usos del monte, quienes dotan de recursos y salarios a los agentes implicados, quienes deciden privatizar medios, quienes dirigen cada CECOPI cuando se desata la furia destructora, quienes declaran el nivel de emergencia, quienes dotarán la reconstrucción y su ritmo. Es más, en el colmo del disparate que debiera ser delito, son políticos quienes autorizan pirotecnia en fiestas, o porque es su boda, mientras los alrededores arden. ¿Cómo que no es tiempo de la política?

Es en las tragedias donde se ve la política, donde se testa lo hecho antes, durante y después de cada tragedia, y lo que es insultante es cargar el peso sobre los técnicos, esos mismos a los que poco se atiende cuando se legisla, se desatiende en salarios, horarios y medios y que dependen del político de turno al frente de la situación. No es un bombero quien decreta el estado de alarma, a ver si nos entendemos.

La política es dar soluciones a la ciudadanía en lo cotidiano y en lo extraordinario, buscar el bien común, que ya lo dijo Aristóteles. Así que si ahora, con buena parte de España ardiendo, no es tiempo de la política ¿qué es la política para los políticos? ¿Insultarse como pandilleros? ¿Soltar barbaridades en las redes? ¿Reenviar hasta el hartazgo vomitivo el último meme contra el oponente, o la última gilipollez del líder? ¿Servir al partido antes que a los ciudadanos sin ningún espíritu crítico?

Si ahora no es tiempo de la política y de los políticos, lo mismo es que estamos en manos de politicastros. Y para que quienes me leyeren no crean que es un insulto, les dejo la definición académica: «político inhábil, rastrero, mal intencionado, que actúa con fines y medios turbios». Ponga cada lector el ejemplo, a ser posible de los de su propia afinidad política, que así nos irá mejor a todos.

Luis Mariano Esteban Martín es profesor y escritor.