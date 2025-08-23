Abel Bautista se abraza a Fernando Manzano. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Cuando vuelvo, algo no está como lo dejé. Cuando vuelvo a la casa del pueblo, digo. Algo, por no sé qué extrañas razones, ya no está como debiera. Siempre es de temer una desgracia. Y si eso pasa con mi casa, que no alcanza a escondite, qué no pasará con los pueblos que hemos abandonado. Nos hemos ido a Nueva Zelanda (pongamos por caso) y cuando volvemos, si es que volvemos, resulta que lo nuestro, lo que fue nuestro y abandonamos, ha ardido. ¡Anda! ¡Qué pena! Que si los pirómanos, que si los cabrones de los despachos...

Es humano señalar culpables, es socorrido echarles el muerto y olvidarnos del tiempo que nos ha tocado vivir. Lo cierto y verdad es que hemos abandonado el campo y que el campo se nos muere, al menos, se nos muere el campo tal y como lo conocimos. Los italianos dicen aquello de piove, ¡porco Governo! y nosotros, mutatis mutandis, tres cuartos de lo mismo. Que sí, que los políticos han sembrado de papeleo nuestras tierras, que han descuidado la prevención de los incendios, que se podía hacer más, que sí a todo, pero lo más triste es ver cómo nos esforzamos en pasarle el muerto a otro (a otro político preferentemente). Yo veo los incendios (de momento) por televisión, y también a los políticos pisarse la manguera.

La ausencia de dignidad en algunas autoridades provoca náuseas. Iván Redondo lo llamó «cogobernanza», que ya se sabe que el cambalache autonómico es un magnífico enredo para descargar responsabilidades a conveniencia. Todo sea por Sánchez, que, por cierto, ha vuelto con la matraca del cambio climático. Él y la jaula de sus loros.

Como siempre, tarde y mal. Sin otro argumento que el comodín del cambio climático. Ahí está el galgo de Paiporta, a lomos de Falcon -Lanzarote, ida y vuelta- cabalgando emergencias climáticas (las suyas, por supuesto). Claro que para vista de halcón la de Irene de Miguel comparando los cuatrocientos mil euros gastados en festejos taurinos con los setenta millones gastados en prevención de incendios. No hay nada más triste que traer el discurso escrito de casa. O quizá sí, peor aún es no tener vela en el entierro.

El que me ha sorprendido para bien ha sido Abel Bautista. Durante estos dos años de gobierno popular ha aparecido siempre detrás de Guardiola con la sonrisa apagada. Un muchacho aparentemente listo, pero gris. Un muchacho al que se le está poniendo cara de hombre. Como Sánchez, ha perdido peso. Y ganado canas. Será que el poder carcome (incluso, hay quien dice, corrompe).

El caso es que de ser un tipo oscuro ha pasado a ser la cara de los incendios. La cara buena. En política conviene saber subirse en marcha a los trenes. No ha dejado de tener cara de palo, pero ha dado muestras de dos virtudes esenciales frente a estos desastres: serenidad y fortaleza. Abel Bautista nos ha hecho olvidar por unos instantes las proclamas banderizas, ha hablado en el tono preciso de lo que de verdad nos interesa. Ha estado más fino que la propia Guardiola, que resbaló subiendo fotos de sí misma salvando gatos. ¿O eran perros? Abel, en cambio, ha dado la sensación de tener la cabeza sobre los hombros. Abel, el hombre tranquilo. En fin, termino con palabras que tomo de quien tanto sabe de todo esto, Paco Castañares: el problema es que en el campo sobra combustible. Y, añado yo, en la política también. Estamos avisados.

Fernando Valbuena es abogado.