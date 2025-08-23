Cambio climático: evidencia científica frente al negacionismo ideológico

Incendio de Jarilla. / Carlos Gil

Pocas cuestiones en el mundo contemporáneo acumulan tanto consenso científico como la existencia del cambio climático de origen humano. Desde hace décadas, miles de investigadores alertan de un fenómeno que ya no es futuro, sino presente: temperaturas medias globales que han aumentado alrededor de 1.5 °C desde la era preindustrial, niveles del mar en ascenso,deshielo polar, olas de calor, sequías y huracanes más frecuentes e intensos junto a ecosistemas cada vez más alterados.

Las pruebas están en los datos, no en las opiniones. Según la Organización Meteorológica Mundial, los últimos diez años han sido los más cálidos jamás registrados. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que reúne a centenares de expertos de todo el mundo, concluye en su último informe que es “inequívoco” que las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, son responsables del calentamiento global. El informe sintetiza más de 14000 estudios científicos y alerta de consecuencias que ya se están produciendo. Además, un trabajo publicado en Environmental Research en 2021, que analizó 88125 artículos, halló un consenso superior al 99 % en atribuir a los humanos el cambio climático actual.

España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. La temperatura media ha subido 1.7 °C desde 1961, muy por encima de la media global. En 2022, 2023 y 2024 se registraron los tres años más calurosos desde que hay datos. Las olas de calor han afectado a la salud, la agricultura y los ecosistemas, particularmente en regiones como Extremadura, muy expuesta a la desertificación, el estrés hídrico y los incendios forestales.

En 2023, varias localidades extremeñas superaron los 44 °C. Ese año hidrológico fue uno de los más secos en décadas: la cuenca del Guadiana cayó por debajo del 30% de su capacidad, afectando al abastecimiento urbano y al regadío. Los incendios forestales, por su parte, ya no son estacionales ni esporádicos. Solo en la última semana de julio de 2025 hubo 26 incendios, con unas 1300 ha afectadas, y el incendio de Valdecaballeros, iniciado el 19 de julio, destruyó más de 2400 ha. Pero lo peor llegó en este mes de agosto: hasta la fecha se han quemado unas 35000 ha, 15000 solo en el incendio de Jarilla. Además, Extremadura atravesó una ola de calor intensa, la tercera más larga registrada, con 16 días de duración, hasta el 17 de agosto, con temperaturas sobre los 40-43 °C (en Badajoz se registró 45.5 ºC). Esto no son cifras aisladas: reflejan la intensificación de olas de calor, incendios forestales y desastres asociados al cambio climático en Extremadura.

Frente a esta realidad, resulta alarmante la postura de quienes han hecho del negacionismo climático un pilar ideológico. Bajo el pretexto de defender la ‘libertad individual’ o el ‘interés nacional’, desprecian el consenso científico, minimizan las consecuencias o directamente niegan la existencia del cambio climático. En algunos casos, difunden teorías conspirativas sin base, desacreditando a científicos y organismos internacionales. Esta postura no es simple ignorancia, sino una estrategia política ligada a intereses económicos contaminantes o a una visión ideológica que rechaza cualquier forma de regulación ambiental, cooperación internacional o transición hacia modelos sostenibles. Así, el “interés nacional” se usa como excusa para frenar políticas verdes, aunque ello suponga ignorar la ciencia y poner en riesgo el futuro colectivo.Se trata de un debate entre ciencia y desinformación; entre responsabilidad colectiva y cortoplacismo electoral. Defender la existencia del cambio climático no es un acto de fe, sino de atención a los hechos. Y actuar contra él no es una opción ideológica, sino una obligación moral hacia las generaciones futuras.

Negar el cambio climático hoy equivale a negar la gravedad o la evolución biológica. No es una postura alternativa, sino una forma peligrosa de ignorancia deliberada. Es una amenaza activa a la verdad, a la democracia y a la sostenibilidad del planeta. Los datos están ahí, las consecuencias son visibles, y la responsabilidad política es ineludible. Como sociedad, debemos exigir que nuestras instituciones actúen con seriedad y valentía.El tiempo para actuar se agota. El cambio climático no espera y quienes lo niegan tampoco descansan. La lucha contra la desinformación es ya inseparable de la lucha por el clima (o sea, por nuestro planeta).

Francisco J. Moral es Doctor Ingeniero Agrónomo. Catedrático de la Universidad de Extremadura