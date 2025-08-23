Incendio en Jarilla. / Carlos Gil

Este verano está siendo trágico en cuanto a incendios en España, sobre todo en el oeste peninsular: Orense, León, Zamora y Extremadura.Sobre todoen la provincia de Cáceres. Aunque hubiera también algunos muy graves en el sur de Badajoz, en Pallares o Llerena, nuestra provincia, con menos gente y más monte, se ha llevado la peor parte.

No es casual que los incendios más devastadores se extiendan por lo que, con término un poco ofensivo para quienes la habitan, se viene llamando la España vacía o vaciada. El caso del larguísimo incendio de Jarilla es ilustrativo. Jarilla, hace un siglo, tenía casi 800 habitantes censados; hoy no llega a 140. En lugares más poblados es más fácil que alguien dé la voz de alarma antes que el incendio se haya salido de madre.

La prevención de incendios es una cuestión nada fácil. Ahí está el ejemplo de California, el estado más rico del país más poderoso del mundo, y que todos los años sufre grandes incendios. Pero quienes saben del asunto insisten en que la clave es la gestión forestal: no esperar a que se produzca el incendio para apagarlo sino hacer todo lo posible para que estos sean menos probables y, cuando se produzcan, no se salgan de madre.

Este año, con lo que había llovido en primavera y lo alta que estaba la hierba, no había que ser un lince para ver que, si no se procedía a un desbroce y limpieza de los montes, eso iba a ser un polvorín cuando llegaran las olas de calor. No se pueden dejar los bosques sin tocar, como si no existiera el ser humano. Este causa la mayoría de los incendios, por lo cual le toca también ocuparse de su prevención. Los montes en los que hay cabras, vacas u ovejas pastando, es más difícil que luego ardan hasta consumirse. En algunos montes de Galicia había antes caballos salvajes que mantenían la hierba a raya. Se quejaban algunos de que eran un peligro para el tráfico, y desde que no están, hay más incendios.

Otro asunto es las condiciones laborales de quienes se juegan la vida para apagar los incendios. No es de recibo que en muchos sitios se los contrate como fijos discontinuos, llamándoles en verano para despedirlos en invierno. Decía el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León que sería un despilfarro pagarles en invierno, pero no lo sería si durante esa estación se ocuparan de cuidar el monte. Peor despilfarro es reducir a cenizas nuestros bosques.

Mario Martín Gijón es escritor.