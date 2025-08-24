Extremadura rural, la primera línea contra los incendios

Imagen del incendio de Jarilla. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Agosto de 2025 será recordado como el mes en que todo el oeste peninsular ardió. Desde Galicia hasta Extremadura, pasando por Castilla y León, un mismo eje ha sido devorado por las llamas: territorios rurales marcados por la despoblación, con bosques cada vez más abandonados y montes convertidos en polvorines a la espera de la chispa fatal. En ese mapa, el incendio de Jarilla -el mayor de la historia extremeña, con más de 16.000 hectáreas calcinadas- se ha convertido en el símbolo de una tragedia que supera lo local y evidencia un problema estructural.

Estamos ante fuegos de sexta generación, capaces de arrasar miles de hectáreas en cuestión de horas, imposibles de contener únicamente con más camiones de bomberos o descargas de agua. La emergencia climática y el abandono del campo han creado un cóctel letal: masas forestales densas, cargadas de combustible vegetal, que se propagan con la fuerza de un huracán.

Por eso urge asumir una realidad incómoda: los incendios ya no se apagan, se previenen con gestión. Y esa gestión no puede seguir basada en una visión reactiva ni en el espejismo de que bastará con medios aéreos cada verano. Extremadura lo sabe bien: es una de las regiones más despobladas del país, con miles de hectáreas donde antaño pastaban cabras y ovejas hoy cubiertas de matorral seco, perfecto combustible para el fuego.

La solución pasa por devolver actividad al territorio: la ganadería extensiva como herramienta de limpieza natural del monte, el impulso a mosaicos agroforestales que rompan la continuidad del combustible, la reforestación con especies más resilientes, y la incorporación de técnicas avanzadas de monitorización y teledetección capaces de anticipar los puntos de mayor riesgo.

Pero nada de esto funcionará sin el mundo rural. Una nueva política forestal solo tendrá sentido si convierte a ganaderos, agricultores y vecinos en protagonistas de la prevención. No se trata de regresar al pasado, sino de integrar saberes tradicionales con tecnología y planificación científica, creando un modelo de gestión sostenible que reduzca riesgos y genere desarrollo rural.

Lo que está en juego no es solo la preservación de los bosques: es la supervivencia misma de la España vaciada, y muy especialmente de la Extremadura rural. Porque cada hectárea que se quema es también una oportunidad perdida de fijar población, generar empleo verde y garantizar un futuro habitable en estas tierras.

El oeste peninsular arde, pero la verdadera catástrofe sería resignarnos a pensar que no hay nada que hacer. La gestión forestal con el mundo rural como aliado no es una opción: es la única salida.