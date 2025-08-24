Fuego, héroes y villanos

Imagen del incendio de Casar de Cáceres. / Carlos Gil / Carlos Gil

Avanza terrible este verano de fuego y villanos. Y de héroes. Héroes, las víctimas, los que han plantado cara, los valientes bomberos, soldados, voluntarios y aguerridos habitantes de una España deshabitada y ahora quemada. Quienes han visto arder su horizonte, sus raíces, su tierra.

Villanos, aunque no necesariamente por este orden, los que prendieron las llamas por maldad, avaricia, locura, envidia, venganza o la insania que lleva a desear que arda el monte. Que no se quema solo ni lo prende el cambio climático, ese que convierte eso sí, los infiernos en inapagables, sino la cerilla o el rayo compinchados con décadas de abandono.

Villanos los dirigentes que se quedaron de vacaciones hasta que el desastre fue descomunal, los que racanearon con la prevención primero y luego con las ayudas, pidiendo rigor al que rigurosamente se quemaba y villanos los fiscales -la fiscalía ¿de quién depende?- que pretenden ahora culpar a los pueblos quemados. Villanos los que promulgaron leyes que han abandonado los bosques y los han convertido en toneladas de combustible, impidiendo actuar con cordura, raciocinio y la cultura que enseña el peso de la tradición en el cuidado del campo. Villanos igual los que, por ideología ciega y sectaria, niegan lo que la ciencia demuestra: el calor asfixiante que aumenta de año en año, sea por los ciclos de la naturaleza o por las agresiones del hombre contra la tierra.

Villanos, para terminar por hoy, los que pretenden utilizar políticamente a las víctimas y, como con la Dana, consideran que este es el momento de aprovechar la tragedia para atacar al rival político, se llame Mañueco, Guardiola o Rueda.

Todo debería haber sido solidaridad, coordinación y dolor compartido por esta España que se nos quema. Pero los mismos que piden farisaicamente lealtad institucional lanzan pullas desde las redes, las ruedas de prensa o los puestos de mando.

No nos merecemos unos dirigentes incapaces de trabajar por el bien de sus administrados. Pero camino de septiembre como en julio, es lo que seguimos teniendo.

Carmen Martínez-Fortún es profesora.