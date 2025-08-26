El Gobierno y Castilla y León

Incendio en Zamora. / La Opinión de Zamora

Sin duda, proponer un pacto de Estado en un puesto de mando, es decir, a la vista de los incendios, como ha hecho el presidente del Gobierno en su visita a las zonas todavía en llamas, mientras por encima sobrevolaban helicópteros e hidroaviones, no parece el momento ni el lugar. Pero responsabilizar de los incendios al “ecologismo radical”, como es costumbre del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, o decir que «están intentando quemar Castilla y León», como ha acusado el propio presidente de la Junta, tampoco parecen argumentos que justifiquen una gestión (ni buena ni mala, de momento, una gestión).

Probablemente, Castilla y León es puntera en «el desarrollo de sistemas integrales de gestión de grandes incendios”, según el citado consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Pero también es probable que las comunidades autónomas solo se acuerden del Gobierno cuando truena, con perdón, pues las comunidades autónomas no están supeditadas al Gobierno -por algo se denominan autónomas-, de modo que no es competencia del Gobierno ese «sistema integral de grandes incendios» ni, por lo mismo, se le puede acusar de que no actúe si el presidente de la Junta de Castilla y León, en este caso, no solicita el nivel 3 de emergencia (que solo así podrá decir con razón lo que ahora dice sin ella: «Fuoco! Porco governo!»).

Según la agenda del presidente del Gobierno, hoy martes declarará «zona afectada por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que están sufriendo incendios». La vaguedad que implica ese «a muchos territorios» en vez de «a los territorios» o «a todos los territorios» provocará suspicacia, por no decir paranoia. En todo caso, ¿no es un poco tarde? Mañana hace una semana de este titular: «Mañueco ofrece 500 euros por familia evacuada y hasta 185.000 por casa destruida». ¿Acaso no era demasiado pronto hacer el anuncio de esas ayudas estando todavía los fuegos sin extinguir? ¿Es que no habría ya más evacuaciones por los dieciséis que ese mismo día aún estaban activos? ¿Ni más casas destruidas?

Por último, el humo. El Gobierno pondrá en marcha, también hoy, una comisión para definir el pacto de Estado contra la emergencia climática. En el Partido Popular creen que no es más que «una cortina de humo para tapar la semana en que el presidente ha estado desaparecido», según su portavoz. Para crear esa cortina de humo, el consejero Suárez-Quiñones, ya se ha dicho, tiene un incendiario: «El ecologismo radical».

Daniel Salgado es funcionario.