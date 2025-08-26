Los protagonistas de 'El mapa que me lleva a ti'. / EL PERIÓDICO

El mapa que me lleva a ti (2025), adaptación de la obra homónima de Joseph Monninger podría haber sido una película romántica más, pero no lo es. Desde Woody Allen las historias sobre estadounidenses que viajan por Europa se han convertido prácticamente un subgénero. Lasse Hallström, el director, ha sabido darle una vuelta de tuerca a este planteamiento con un filme que transita entre el romance, el publirreportaje de las ciudades que visita y la reflexión profunda sobre el amor y el autoconocimiento.

La protagonista, Heather, decide recorrer Europa junto a dos amigas en un viaje previo a su incorporación al mundo adulto en Nueva York. Ahí le espera un trabajo reglado y una vida ya diseñada por su padre. Pero antes quiere darse un garbeo por las avenidas de la libertad. En ese recorrido iniciático conoce a Jack, otro trotamundos con el que mantiene un romance profundo. Juntos deciden seguir a pies juntillas el cuaderno de viaje de su bisabuelo, soldado en la segunda guerra mundial. El cuaderno es una maravilla de reflexiones y dibujos, que completan hito a hito casi a modo de vía crucis por España y Portugal. A partir de ahí se suceden los misterios, pues Jack oculta una terrible verdad. Puede que la fórmula sea la de siempre, pero en este caso funciona y engancha al espectador.

La película, altamente recomendable, me ha recordado una vida añorada y lejana en la que como decía Sabina los trenes eran “animales mitológicos”. El Interrail era un santo grial y me gustaba que el viaje fuera el destino. Cada parada, cada ciudad se convertía en un oasis de complicidad con los amigos que encontrabas, que rezumaban verdad, o al menos a mí me lo parecía. Cuando la vida cabe en una mochila te das cuenta de lo que es realmente importante. A medida que nos hacemos adultos esa mochila se va llenando de cosas materiales inservibles y de taras mentales que crecen con la adultez. En el siglo XIX los padres recomendaban a los hijos un año de viaje por el mundo. Era como ir a la universidad.

Ahora el viaje se ha convertido en una gincana en busca del selfi más grotesco, sin comprender continente o contenido, del simplemente "yo estuve allí". Entre la certeza y lo ignoto es preciso elegir, pero que tu decisión no te lleve a una vida donde todo esté estandarizado, sino a una existencia que te sorprenda y te haga feliz en ese viaje que es vivir.