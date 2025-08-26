¿Una tecnocracia transitoria?

Incendio de Casar. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

La terrorífica ola de incendios sufrida por España en el verano de 2025 -al que aún le queda casi un mes- pasará a los anales como la peor de la historia reciente. Los cientos de muertos de la riada de octubre de 2024 también quedarán inscritos como uno de los peores dramas de nuestra historia. Nadie recordaba un apagón como el de abril pasado, que dejó a todo el país a oscuras durante medio día.

A estas instituciones, elegidas en las elecciones autonómicas y generales de 2023, solo les queda una tragedia de invierno, habida cuenta de que ya tienen la de otoño (riada), primavera (apagón) y verano (incendios). Atémonos los machos en los dos inviernos que quedan hasta las elecciones de 2027.

Aunque, siendo objetivos, los periodos electorales han dejado de ser significativos. Los responsables de los tres desastres (evitables, en todo o en parte), que pudieron tener consecuencias mucho peores de las que tuvieron, son el PP, el PSOE y sus cómplices necesarios, que copan los gobiernos autonómicos y el nacional. Sin embargo, llegarán las próximas elecciones y en todos los procesos ambos partidos seguirán sumando suficientes votos para que uno pueda gobernar y otro esté en la oposición.

Dado que la solución a todo esto no pasa por las urnas, cabe preguntarse qué opciones tenemos.

Las tres desgracias mencionadas tuvieron en común algo que debería hacernos reflexionar: en los tres casos, los expertos en cada una de las materias supieron explicar con mucho mejor criterio que las instituciones las causas subyacentes, las soluciones factibles y el futuro que nos aguarda si no las tomamos.

Una tecnocracia es un gobierno de los expertos, que toman el poder que ahora ocupan los políticos, y ejecutan las decisiones técnicas objetivas que son mejores para el interés general. A la luz de la riada, el apagón y los incendios, muchos españoles estaríamos más tranquilos en sus manos que en los líderes de la partidocracia.

Las tecnocracias tienen dos problemas. El primero es su déficit democrático; sin embargo, ¿no tiene la actual partidocracia española un importante déficit democrático de otra índole? El segundo problema es que hay asuntos que no se pueden resolver solo mediante la plena objetividad científica, interviniendo necesariamente los principios ideológicos y la ética política; aunque, ¿no es cierto que apenas hay diferencia entre los principios y la ética de unos y otros?

En mi opinión, España necesita un cambio tan radical de régimen político, que no sería descabellado pensar en una tecnocracia transitoria que abordara los grandes problemas del país, arrasara con la clase política contemporánea, y dejara el terreno fértil para una España más preparada técnicamente y más limpia políticamente. Me dirán que es una operación arriesgada, pero les puedo asegurar que pocas cosas más arriesgadas hay que dejar que nos sigan gobernando esta caterva de ineptos, irresponsables e inmorales.

Enrique Pérez Romero es Doctor en Comunicación Audiovisual