Incendio en Cáceres. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Este eslogan, como otros como “no pasarán”, o “el pueblo unido jamás será vencido”, me parece bien en la medida en que expresa la impotencia o el enfado y que, ante situaciones en las que nos sentimos sobrepasados, sirve para sentirnos arropados como miembros de una comunidad. Este y otros eslóganes son un placebo, pero ya les digo yo que no arreglan la situación, ninguna situación, sobre todo porque no resisten un mínimo análisis de sus palabras.

¿Quién es el pueblo? ¿Militares, policías, bomberos, o sanitarios son pueblo? ¿Son pueblo los alcaldes y demás políticos a los que hemos votado? ¿Quiénes no son pueblo? Pues bien, a la imprecisión del sujeto actor y receptor se une la aún mayor de la acción. El pueblo salva al pueblo de qué. ¿De inundaciones, de incendios, de volcanes, de pandemias, de guerras? Porque el de qué el pueblo salva al pueblo es clave, a ver si va servir también para salvarnos del cáncer o de la alopecia y no nos hemos enterado.

Claro que el pueblo salva al pueblo, con o sin eslogan, porque es el pueblo, todos y cada uno de los ciudadanos mayores de edad, y el resto por tutela, quien elige a sus representantes políticos, que también son pueblo, para que administren y gestionen en su nombre, en nuestro nombre, desde los salarios a las tragedias en incendios e inundaciones.

En un Estado democrático, somos nosotros, el pueblo, quienes decidimos cómo queremos ser gobernados y por quien y, por lo tanto, nos guste o no, somos responsables de nuestra equivocación si en quienes hemos confiado son unos ineptos, unos garrulos, o unos imbéciles. Pero esta es la grandeza de una democracia frente a otros regímenes: permitir que el pueblo valore si aquellos a quien otorgó su confianza le han defraudado y, cuando lleguen elecciones, una vez más, será el pueblo quien, como soberano que es, decida si seguir confiando en los mismos, o si quiere cambiar en función de otras propuestas que haya. Eso sí, otras propuestas, no vocerío vacuo.

Frente a quienes defienden que este eslogan produce desafección democrática, mi opinión, vuelvo al principio, es que solo es una manifestación de impotencia, o un placebo, ante la tragedia, nada más. Porque, cuando lleguen las elecciones, el pueblo echará cuentas y votará en función de quienes piense que mejor defenderá sus intereses. Y, al menos de manera intencionada, el pueblo no se equivoca nunca en su voto, porque, en todo caso, será el pueblo, seremos cada uno de nosotros, quien habrá de afrontar las consecuencias. Así que, claro que el pueblo salva al pueblo.

Luis Mariano Esteban Martín es profesor y escritor.