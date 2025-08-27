Venezuela, vida y libertad

Nicolás Maduro. / El Periódico

Comienzo a escribir este artículo sobre el futuro de Nicolás Maduro (y, por ende, de Venezuela) en la tarde del lunes 25 de agosto, y lo enviaré esta noche a la redacción, o quizá mañana martes por la mañana. Este miércoles, fecha de su publicación, puede que ya haya pasado -o esté a punto de pasar-una de estas dos cosas: que las tropas navales de élite de EE.UU., próximas a las costas de Venezuela, realicen alguna misión militar para detener al presidente -tachado ya, de manera abierta, como cabecilla de un entramado criminal similar al de un cártel-, o que se den media vuelta y el tirano vuelva a campar a sus anchas.

Me sorprendería más lo primero que lo segundo, pues Maduro ha estado en la cuerda floja en numerosas ocasiones, y siempre ha salido indemne. Se comprendeque estos días, cuando preguntan a pie de calle a los ciudadanos del país caribeño si están preocupados (o esperanzados), respondan indiferentes que, en su opinión, el Gobierno americano no va a hacer nada.

Da igual que Maduro haya violado sistemáticamente los derechos humanos, que haya robado varias elecciones, ques u corrupción haya sido denunciada por organizaciones mundiales… Ni siquiera parece importar que el Departamento de Estado de EE.UU. lo acuse de liderar el Cártel de los Soles, centrado en el tráfico de cocaína y fentanilo. Nada de esto importa: es como si el fatum, o un mezquino ángel de la guarda, se encargase de librarlo de mil y un atolladeros. Como si el mal instalado en ese país tuviese patente de corso. Como si la opción a la libertad de Venezuela estuviera cercenada desde su llegada al poder, en marzo de 2013, por no hablar de la etapa previa de Hugo Chávez.

Parafraseando el icónico discurso de William Wallace en la películaBraveheart (“¡Pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán... la libertad!”), ojalá Venezuela recupere la vida y la libertad, y ojalá sea hoy.

Francisco Rodríguez Criado es escritor.