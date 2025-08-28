El primer septiembre

El aula de un colegio. / El Periódico Extremadura / 

No siempre todos los septiembres son iguales, y este septiembre no tendrá la insoportable levedad de parecerse a los demás, aunque el calendario repita inexorable su rutina de hojas y números. Hay mañanas que pesan más que un año entero.

Seguramente se levantarán cuando las calles aún sean promesas oscuras y el gallo siga soñando. Sin ruido, el caminar descalzo, suave, para no asustar la oscuridad, sonará atronador en muchas casas. Atentos al ritual: la puerta del armario, el roce de la percha, la tela planchada la noche anterior para «ese día que empiece de verdad».

El desayuno será mínimo. Un sorbo de café que temblará más que la taza y la garganta que hoy se estrecha por los años de espera. El espejo verá rostros que parecerán más serios, más curtidos, pues incluso antes de empezar ya lo son. Lo son desde cada madrugada robada al sueño, desde cada suspenso convertido en impulso, desde cada lágrima tragada en silencio.

Antes de salir, se detendrán un segundo. Una mirada rápida a la habitación que los vio luchar, a los apuntes doblados, a las libretas gastadas. No es religión, es respeto por el camino. Respeto a la memoria y abrazo al futuro, ese abrazo largo que no mide kilómetros, sino el vértigo de los años de estudio, del esfuerzo, sacrificio y oposiciones ya caducas que parecieran juicios, de derrotas que enseñaron más que los libros, de esa soledad que acompaña al que se empeña en llegar.

Lloraron, sí. Ensayaron frente a un armario que hacía de pizarra. Se repitieron que podían, cuando la voz temblaba, pero esa mañana de septiembre, al cerrar la puerta, todos cruzarán un umbral invisible.

Volverán al final del día, con la misma ropa, pero otra mirada, conscientes que el mundo tiene un rincón que, por fin, les pertenece, aunque huela a madera vieja, a libros usados, a pasillos largos con ventanas que no cierran y calefacciones caprichosas.

Porque el primer trabajo no es sólo un contrato, es la primera vez que el sueño se vuelve carne. Es la promesa cumplida de una infancia que se atrevió a imaginarse en el otro lado.

Por eso, desde aquí, enhorabuena a todos los que se incorporan este septiembre. A los que, después de oposiciones interminables, años de estudio, esfuerzo, formación, perfeccionamiento, y cafés como gasolina, van a abrir metafóricamente puertas que siguen chirriando en nuestro sistema y pupitres cojos en salarios, donde sólo se aplaude con discursos, pero recorta en tizas, donde se dará burocracia antes que recursos, papeles antes que tiempo, estadísticas antes que reconocimiento.

Así que, cuando les pregunten a qué se dedican, no hace falta solemnidad, basta con esa media sonrisa de quien ha cruzado una meta invisible, un verbo en presente que siempre se paga en futuro.

A todos y todas, buen inicio de curso, compañeros y compañeras.

Saturnino Acosta García, Presidente de ANPE Cáceres.