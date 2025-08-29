Cómoda distancia

Imagen captada en un cine. / EL PERIÓDICO

Hay un esquema que se repite de forma impenitente en el (falso) dilema izquierda/derecha en nuestro país. Pese a que la evidencia empírica demuestra que la corrupción no entiende de colores y se alimentade la mera existencia de clases políticas, la debilidad de los controles democráticos y el adelgazamiento de la separación de poderes y, por supuesto, la propia condición humana, su tratamiento difiere según quién ocupe el titular. Si es la derecha, aquello aparece con nombre y apellidos y se enmarca en una generalización del ansia predador y capitalista, pecado original sobre el que no cabe reparo ni redención. Si por el contrario, implica a la izquierda, se apela (antes de la existencia del socorrido lawfare) a las manzanas podridas y una “desafección social” de la política.

¿Es esto parte de la llamada “batalla cultural? Tan difícil reducirla a esto como a intentar acotar el concepto mismo. Claramente, es parte integrante de la fórmula del statu quo con el que la izquierda ha intentado conducir, interpretar y explicar el país. Y pocos escenarios explican mejor la desafección política de muchos sectores que el estado del cine español. No tendría que venir aquí ningún pliego de descargo, ya que aquellos que no estén, no ya no ser susceptibles de ser convencidos, dispuestos a escuchar, lo obviarán. No me sitúo en la caravana de los detractores del cine español. No sólo consumo de forma regular, sino que el valor de muchos de sus autores me parece indudable. Entraríamos en el inagotable debate de la separación entre persona y arte que, ahora, sobra.

El sector ha renunciado, convenientemente, a explicar la realidad social del país. En su económico afán de adherirse a banderas ideológicas, ha olvidado la costumbre de mirar a los ojos de la gente a la que habla. No sólo es que el sector se incline hacia un progresismo monocorde, sino que se empeña en la tarea de construir un relato que, lejos de interpelar, excluye. Cuenta historias, atrapadas en un bucle de afinidades selectivas,que eluden las grietas de una sociedad fragmentada. Imagina realidades paralelas, en las que el retrato de la sociedad está difuminado y se mira desde un mismo (y único) lente juzgador. Se regodea en los aplausos de aquellos círculos que, de antemano, asienten. El resto, cansado de sermones, se aleja de ese púlpito en el que se han convertido nuestras salas.

Donde se evidencia esta consolidada tendencia, por eludir la palabra sesgo, es en la ausencia de un repaso crítico de la historia reciente. Otras filmografías cercanas, como las italianas, francesas e incluso alemana, se han medido el pulso social sin el complejo y, desde luego, la visión uniforme a la que nos aboca el cine (y en menor medida, la televisión) en España.

Se ha elegido una cómoda distancia en el que la realidad sólo es parte de un decorado de cartón piedra que olvida desentrañar los claroscuros de la memoria colectiva. Ni hablar, claro, de cualquier valiente intento de cuestionar las verdades heredadas o la acción política actual. El refugio es la comodidad de lo unívoco, la seguridad de un pasado cada vez más lejano y fácil de simplificar, de un escapismo disfrazado de compromiso.

No es sólo el cine, faltaría más. Es el paradigma del dogma por encima de la responsabilidad cívica. Si abandonamos la pluralidad y el respeto al otro, no podremos quejarnos de esa creciente indiferencia que va a explicar muchos eventos por venir.

Alberto Hernández Lopo es experto en finanzas.