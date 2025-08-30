El demonio de Tasmania. / Cedida a El Periódico

La llama de un estufa de butano en la oscuridad. El sonido de unas llaves cerrando la puerta. Los hoyuelos milimétricos de un dedal de costura. El olor a silicona. El tacto áspero de un toalla tras la ducha. Un brasero rojo descolorido. El escozor del pantalón gris del Sagrado Corazón. La escalera de cinco peldaños de Opalin. Un chándal con un pingüino esquiando. Un pin del demonio de Tasmania. Ace Ventura. La herida en la pierna en la plaza del mercado de abastos de Ronda del Carmen.

MitchBuchannon. Una versión ilustrada de Don Quijote de la Mancha. El olor añejo de la residencia Asistida. Las tortillas francesas quemadas. Un pájaro volador con un mecanismo a cuerda. Cinco troncos de leña incandescentes en la chimenea de la calle Los Fueros 6. Las manivelas de las ventanillas de un Ford Escort verde oscuro. La casa de juguete de Cásper. La alergia al látex. La figura decorativa de un cocodrilo de plata. Un radio cassette negro ovalado. El humo de los puros en la sala de los partidos de fútbol del Club El Encinar. El objetivo de una cámara negra.

Una sábana bajera azul desteñido en la Cala de Mijas. El olor a orina de las escaleras de la calle León Leal. El Masilla. El tacto de una moneda de cien pesetas. Unos párpados inferiores con quistes de milium. JeanClaude Van Damme. Libros. El olor de La Perla. Bolsas de gominolas. Una riñonera con exóticos bolindres. Una princesa rubia vestida para nochevieja. Una pieza del Halcón Milenario. Una canasta de plástico con su pelota de gomaespuma. La válvula de seguridad de una olla a presión.

El sonido de unos dientes rechinando. Un costurero de tela aislado entre las cuatro columnas de un mueble auxiliar. Nápoles. La torre izquierda de la catedral de Colonia. Un balón plateado de fútbol con un escorpión negro. La muerte llamando de madrugada. El Polo Sur en el angosto hueco del obelisco de Colón. Un acuario goteando hasta vaciarse: ploc, ploc, ploc. Pablo Milanés. El olor de unos huevos de madera oscura sobre sus soportes anillados. Una sonrisa que promete unos preciosos ojos rasgados.

El pretérito perfecto simple del verbo ser. Las losetas de madera enmohecidas de los vestuarios de la piscina. El polvo de una estantería de color miel. Unos huevos fritos con patatas. Una mochila de Mickey Mouse. Una dentadura superior con diastema. Las escamas relucientes de un lucio sobre la hierba congelada de invierno. Unos calcetines de rombos. Un soliloquio desorientado en la parte trasera de un coche. Unas espinilleras Adidas. El sonido de un craneo fracturándose contra el asfalto. El portacristales de un camión marca Mercedes. El grosor de las tostadas del hotel Benzúa. El pegamento en barra a modo de sable láser. Aquellos ojos azules del primer beso. Una pañoleta scout. Las manos violáceas y frágiles y crueles de una monja. La luz artificial de medianoche reflejada en los sucios cristales del puente de las Pulmonías en Cruces. Una alfombra de agujas de pino secas cubierta de cáscaras de piñones. Las bonitas capas del pelo rubio de Zipi.

La cintura plagada de picaduras de insecto. Los mensajes escritos en las cajoneras de la biblioteca Central. Unas virutas de aluminio en las pestañas. El relente de la noche en el Lago de Sanabria. Un adolescente flacucho y rubio escalando una cucaña. Un joven corazón roto en El Rodeo.

La puerta rojo terracota del Paideuterion. La Daelim E-Five. Unos enseres de pastor destruidos. Un bote de espuma de afeitar en La Toja. Más libros. Hojas cuadriculadas dobladas por el peso de la tinta. El suelo de conglomerado pulido del Coliseum. La Metamorfosis de Kafka sobre una mesa ramplona en una habitación con paredes blancas de gotelé. Aquello que resultaron personas y no ropa abandonada. Los replicantes y los clones bajo un andamio en la Alameda de Urquijo. El silencio nocturno de un autobús que regresa desde Francia. Una pulsera de conchas con olor a verano.

El cojín con frutas estampadas. Una chica morena con aparato dental comiendo un bocadillo comprado en la calle Colón. Las patillas de un profesor del Brocense. El parque de Kosovo. Un diminuto trastero en la calle París. La superficie cobalto de las mesas de la biblioteca del Palacio de la Isla. Una televisión catódica emitiendo en directo el derrumbe de la civilización occidental. Las primeras ediciones en papel del diario Público. Una rata que servía como pinza del pelo. La piel sensible por la fiebre en un hostal en Múnich.