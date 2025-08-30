Fuego declarado en Cáceres. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Siempre en las tragedias aparecen memes y eslóganes y los incendios que estamos sufriendo no podrían ser menos, así que mucho antes de la extinción del fuego apareció el meme ‘Más cabras en los montes y menos cabrones en los despachos’ y se viralizó en todas las lenguas del país, acompañado de rebaños y vacadas mimetizadas de bomberos forestales. Esto da juego para tertulias y para que yo escriba estas líneas, pero me temo que no sirva para nada más, porque estos memes aplican soluciones fáciles para problemas complejos y este en concreto lo que plantea es un imposible. Si la prevención de incendios en España pasa porque volvamos a ser un país agrícola y ganadero, se van a quemar hasta los cables de la luz.

La industrialización del XIX y la posguerra española iniciaron la España vacía, aunque entonces ni siquiera lo supieran ni les importara. En 1950, mi padre, jornalero en el campo castellano, huérfano de gañán, dejó el campo y sus tres pequeñas tierras para irse a Madrid. Como él, millones de españoles abandonaron sus pueblos para irse a las ciudades, muchos incluso al extranjero, por una razón tan simple y justa como buscar un mejor presente y futuro, fuera de las incertidumbres de la vida en el campo. Y entonces no se hablaba de ecología, ni de cambio climático, ni de la PAC y no digamos de la Agenda 2030.

No sé qué habrá que legislar para que los menguantes ganaderos y agricultores españoles sigan con sus tan importantes como poco valoradas labores, pero sí tengo serias dudas de que existan fórmulas para repoblar España de ganaderos y agricultores nuevos y mucho menos si pensamos que nosotros, los consumidores, no estamos dispuestos a pagar, o no podemos, más de un euro por una barra de pan o un litro de leche. Así, ¿alguien se va a plantear hacerse ganadero o agricultor? Voy a más. Si no se cuenta con tierras, o pastos y alguna infraestructura, dedicarse al sector primario empezando de cero es misión casi imposible. Comprar semillas o ganado es lo más fácil. ¿Pero en qué campos van a germinar o pastar? Y un tractor agrícola ronda los 100.000 euros, una vendimiadora los 200.000 euros, aperos aparte, y una ordeñadora para cuatro cabras, que no me parecen muchas para salvar el monte, sobrepasa los mil euros.

Ignoro todo de agricultura, ganadería e incendios forestales, pero sí camino por montes y bosques y veo su estado de abandono y más cuanto más protegidos están, por lo que espero que quienes tienen el deber de legislar la prevención acierten en las medidas necesarias, no caigan en la simpleza del meme de las cabras y abandonen la bronca barriobajera que, una vez más, ya han puesto en danza.

Por no contribuir yo también a la simpleza, espero que más cabras en el monte no sea la única solución para que España no acabe siendo un desierto calcinado.

Luis Mariano Esteban Martín es profesor y escritor.