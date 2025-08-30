El reparto

Viviendas. / El Periódico Extremadura

El edificio donde vivo tiene tres fachadas al mar y una a tierra. Vivo aquí desde que nací. También mis padres. Eso fue hace muchos años… No sé cómo sería la convivencia entre vecinos en aquel tiempo. Por lo que tengo leído, hubo de todo. Últimamente hemos vivido en paz. O casi. Los viejos de cuando yo era niño ya se han muerto, ahora el viejo soy yo. Y aquí sigo, viendo pasar las nubes… y las juntas de propietarios. De siempre los hay, vecinos digo, partidarios de gastar más (incluso de más) y partidarios de gastar menos (incluso de menos). Así venimos dividiéndonos desde que votamos. En unos asuntos ganan los unos y en otros los otros. No recuerdo que la sangre haya llegado al río, al menos desde que yo naciera y si excluimos aquellos años en que los del bajo ponían explosivos en el ascensor.

Los del bajo son gente conflictiva desde que alquiló el piso un tal Sabino; ya en el título constitutivo consiguieron que se recogiera su derecho a no pagar las cuotas de comunidad; a lo sumo, cada año, se avienen a pagar la cantidad que ellos mismos estiman conveniente; al privilegio le llaman cupo. No pagan como los demás, pero votan como los demás. Y eligen presidente. Lo del presidente es de traca. Es un tipo de buenas hechuras y malas obras. Como no tenía votos suficientes entre los suyos -los partidarios de gastar de más- apalabró el voto de los del bajo y, a última hora, de los del último piso. A cambio, los del último piso ya no tienen que pagar por el ascensor. Según el presidente es lo lógico, que para eso viven en el décimo. Ahora, además, le exigen dejar de pagar la comunidad, como los del bajo. La tesorera, zafia y malhablada, defiende la barrabasada. Trata de convencernos de la justicia de la medida; yo más bien creo que lo que quiere es seguir mangoneando la caja. De momento, ya se ha aprobado que los del último piso hagan uso exclusivo de la azotea y los del bajo, de la piscina. Alguno de los votantes del presidente se ha quejado, pero, aun así, le siguen votando. El resto bufa, pero no suma. Cuando bajo la basura le doy vueltas al asunto y concluyo que no vamos por buen camino. Creo que no podrán modificar los estatutos, pero eso no les va a frenar. Vivo en un edificio de diez alturas, los del bajo quieren tender su ropa en el portal y los del último que el portero hable catalán, pero lo que peor llevo es no poder pasear por la azotea de mi propia casa.

Y ahora lo de los okupas. Han reventado el tercero derecha. Según el presidente, lo solidario es repartir los okupas entre todos los vecinos, pero en el reparto a los de del bajo no les ha tocado ninguno y a los del último, tampoco. El secretario, enclenque y renegado, dice que el reparto es el resultado de aplicar sesudos cálculos matemáticos a la resolución del problema. Yo creo que nos están tomando el pelo. Quizá debiéramos volver a votar. Quizá los más, del primero al noveno, los partidarios de gastar algo menos y los partidarios de gastar algo más, debiéramos pensar en lo mucho que nos une y olvidar por un tiempo lo poco que nos separa. Y volver a ser iguales. Volver a pagar cada cual según su cuota de participación y no según su lengua. Recuperar para todos lo que es de todos, la piscina y la azotea. Y que cada cual baje su basura. Incluido el presidente, la tesorera y el secretario. De Gibraltar, hablamos otro día.

Fernando Valbuena es abogado.