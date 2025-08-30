Ríos de tinta

Imagen de libros. / El Periódico

El trabajo de traductor nunca ha tenido mucho reconocimiento, ni material (salvo que se haga para algún organismo oficial, está muy mal pagado), ni en cuanto a prestigio. Solo desde hace pocos años se ha convertido en frecuente que el nombre del traductor o traductora aparezca en la portada, aunque en la mayoría de las ocasiones las editoriales no lo hacen. Y, pese a las reivindicaciones de los traductores literarios (muchos de los cuales tienen, para sobrevivir, que traducir libros de cocina o bestsellers), me temo que su oficio no tiene buenas perspectivas de futuro, pues, gracias a los traductores automáticos, pronto la gente podrá hasta entender o hablar otros idiomas, sin tener que hacer el largo esfuerzo de aprenderlos. Vamos hacia la dependencia total de la tecnología, por la pereza de la mayoría, y acabaremos hablando sin saber lo que estamos diciendo.

Claro que hay textos que, al menos por ahora, resultan imposibles de traducir por máquinas y algoritmos, y que exigen un esfuerzo de imaginación, creatividad y fantasía que aún está solo al alcance del falible ser humano. Es el caso de la escritura de Julián Ríos (Vigo, 1941), cuya mítica novela Larva. Babel de una noche de San Juan, fue hace poco traducida al portugués, bajo el título de Larva. Babel de umanoite de São João y publicada por la editorial Barco Bêbado (que toma su nombre del famoso Barco ebrio de Arthur Rimbaud) y que dirige desde Lisboa Emanuel Cameira.

Larva, la obra más conocida y difundida de Ríos, en la que trabajó durante más de quince años, ya había sido traducida al inglés y al francés, en ambos casos bajo supervisión y ayuda del autor. Dos verdaderas hazañas, pues la escritura de Ríos se basa en el juego constante con las palabras, hasta el punto de que hace poco se publicó un estudio de más de quinientas páginas, del filólogo Amaury de Sart, que analiza esas traducciones.

En el caso de la traducción al portugués, Mariano Alejandro Ribeiro, nacido en Buenos Aires en 1993, pero que vive desde los nueve años en Lisboa, ha contado con la proximidad, muchas veces engañosa, entre el castellano y el portugués. No por casualidad, Ribeiro es también poeta, y por tanto con una sensibilidad más aguda hacia el lenguaje. Su traducción, muy fiel, se lee con tanto gusto como el original, y confirma que Ríos, un tanto olvidado en España, no lo está en Iberia.

Mario Martín Gijón es escritor.