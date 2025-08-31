Reconstrucción y pacto urgente tras los incendios del verano

Los incendios de verano de 2025 que han afectado también a Extremadura con el devastador fuego de Jarilla en particular, han costado vidas, hogares, empleos y han provocado una herida ambiental y política de dimensiones históricas. En toda España la cifra de víctimas mortales asciende a cuatro personas y la superficie calcinada supera ya en toda España las 360.000 hectáreas, con estimaciones que rozan las 400.000, el peor registro de las últimas tres décadas. Se impone ahora la reconstrucción, pero sobre todo la reflexión.

El incendio de Jarilla, que arrasó más de 17.300 hectáreas en el norte de Cáceres, no solo obligó a evacuar pueblos enteros y destrozó paisajes naturales emblemáticos. A pesar del espléndido papel del Infoex y las instituciones en la región, la situación de conjunto evidencia que en el oeste español arrasado por las llamas se produjeron fallos graves de coordinación y de respuesta. Surgen, por tanto, voces que reclaman un gran acuerdo nacional que renueve protocolos, actualice leyes y garantice la cooperación entre administraciones. Porque si las normas no funcionan, deben cambiarse, y para eso están los partidos políticos: para asumir su responsabilidad y liderar con visión y altura de miras.

En su visita a Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, tres localidades extremeñas golpeadas por el incendio, el rey Felipe VI fue claro: «Los planes sirven hasta que la realidad los desborda y, si eso es así, hay que analizarlos y ponerlos en común en todos los niveles administrativos». Añadió que, si el marco normativo no es eficaz, debe modificarse, y llamó a una reflexión «serena, humilde» que permita aprender de esta tragedia y estar mejor preparados para el futuro. También envió un mensaje de ánimo a la región: «Los afectados requieren el cariño de todos», animando a retomar los viajes y visitas a Extremadura.

Las paradojas vividas en plena emergencia ponen en evidencia las debilidades del sistema. Resulta incomprensible que los bomberos de Béjar, a apenas quince minutos del incendio, solo pudieran intervenir durante seis horas en terreno cacereño porque no estaban autorizados a utilizar sus propios medios. El fuego no entiende de fronteras administrativas: la burocracia no puede anteponerse a salvar vidas, casas y montes.

Estos han sido incendios de nueva generación, con pirocúmulos, ráfagas propias y un comportamiento extremo e impredecible que desafía la capacidad de respuesta tradicional. Para afrontarlos se requiere una estrategia nacional basada en formación especializada, tecnología de vanguardia y más inversión. La lucha contra el fuego debe integrarse en las políticas de defensa, con presupuestos reforzados y el compromiso de empresas extremeñas en el desarrollo de soluciones punteras que permitan reaccionar con eficacia en los próximos veranos.

Pero además de reconstruir lo perdido, Extremadura debe reivindicar su imagen como destino turístico, cultural y natural. No puede quedar ensombrecida por la tragedia ni por las polémicas políticas que la rodearon. Su patrimonio, su gastronomía y su hospitalidad siguen intactos y deben ser la base de un relanzamiento. Como recordó el rey, cancelar viajes es una doble pérdida: para el territorio y para quienes lo visitan.

En definitiva, la catástrofe de este verano debe marcar un antes y un después. España necesita un gran pacto que supere la improvisación, reforme leyes, refuerce protocolos y dote de tecnología y medios a nuestros equipos de emergencia. Es hora de arrimar el hombro, reconstruir con inteligencia y enviar un mensaje claro: Extremadura sigue en pie, con más razones que nunca para ser cuidada, visitada y admirada. n