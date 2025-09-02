Feijóo, de perfil

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inauguración de la temporada política este domingo en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade.

Hasta en política hay siempre una segunda oportunidad. Bastará con preguntárselo a Alberto Núñez Feijóo, a quien se la acaban de dar los incendios, casualmente, para que no reincida en lo que no quiso o no supo o no se atrevió hacer cuando la dana. Tuvo entonces la ocasión de demostrar que su liderazgo no era subrogado ni de suplencia, pero optó por «ponerse de perfil», que es la expresión que él utiliza para describir al Gobierno con respecto a las catástrofes más recientes, sean los incendios, fuese la dana: «Ante cualquier desgracia, el Gobierno central se pone de perfil», dijo el domingo en Galicia y repetirá ya hasta las elecciones de Castilla y León, mes de marzo.

Nótese, de paso, que la matización «Gobierno central», Feijóo no la hace inocentemente -es decir, porque el Gobierno sea, en efecto, el Gobierno central, el de todas las comunidades autónomas-, sino para sugerir que la eficacia de los gobiernos de las comunidades autónomas ante emergencias no es la que debería ser porque la actuación del Gobierno tampoco es la misma que sería en el caso de ser comunidades no gobernadas por el Partido Popular, algo que podría ser cierto, desde luego, pero difícilmente demostrable. Lo que es demostrable, en cambio, es que ni la dana en Valencia ni los incendios en Castilla y León han sucedido porque ambas comunidades estén gobernadas por el Partido Popular, sino que el Partido Popular gobierna dos comunidades en las que hubo una dana y ha habido incendios. Es, técnicamente, una cuestión de probabilidades: de las diecisiete comunidades autónomas, once están gobernadas por el Partido Popular.

Cuando la dana, Feijóo se puso de perfil para no despedir a Carlos Mazón, a quien diez meses después siguen pidiéndole que dimita, pese a la feliz idea que tuvo de fiar su cargo a la reconstrucción del desastre, aunque su mandato acabe antes. Mientras, sigue de presidente, comprometido, eso sí, condicionado a serlo hasta concluir la reconstrucción. ¿Qué clase de broma es esta? Y, por lo que parece, la incapacidad de Feijóo para despedir a Mazón se repite con Javier Fernández Mañueco, con acusar ambos los mismos males: negligencia e incompetencia, uno con el agua y otro con el fuego.

Mañueco ni siquiera ha cesado al consejero de Medio Ambiente, el que sostiene que «mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro». En fin.

Lo peor de una segunda oportunidad es que no sea oportunidad, sino ocasión para mostrar el perfil que más favorece.